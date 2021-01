La reacción de Dalma Maradona tras los polémicos audios de Luque minutos antes de la muerte de Diego

Dalma y Gianinna Maradona reaccionaron ante la publicación de escandalosos audios que tienen como protagonistas al neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes están imputados en la causa que investiga la muerte de Diego Maradona. La hija mayor de El Diez y Claudia Vilalfañe volvió a apuntar contra Matías Morla.

En el marco de buscar pruebas para averiguar qué pasó el día que falleció El Diez, aparecieron unos audios y mensajes de WhatsApp intercambiados entre Leopoldo Luque y Agustina Cosachov minutos antes de que se confirmara el fallecimiento de Diego Maradona. "Se va a cagar muriendo el gordo", se escucha en un audio al que tuvo acceso Infobae.

Furiosa, Dalma Maradona salió con todo en la red. "Luque sos un hdp y ojala se haga justicia", arrancó expresando la actriz, para luego apuntar directamente a Matías Morla, último abogado de Diego Maradona con quien mantiene un conocido enfrentamiento. "¡Pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla! ¡Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité! ¡Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia!", Lanzó.

"¿Y ahora de qué te vas a disfrazar? Vos y todos los que te defienden. Si la verdad siempre tirunfa, ¡ustedes dos van presos!", agregó en otra historia la madre de Roma, compartiendo un tuit del letrado del pasado 30 de noviembre, que posteó luego de que Leopoldo Luque fuera allanado por la muerte de El Diez. "Solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego, cómo lo cuidaste, acompañaste y como él te quería. Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa".

Luego, Dalma agregó en un tuit: "No voy a parar porque es lo menos que puedo hacer! Me duele por vos ver a algunas personas aliadas a esos HDP! YO NO VOY A PARAR!", expresó.

Por su parte, Gianinna se manifestó molesta por la publicación del audio.

El escandaloso audio de Leopoldo Luque previo a la muerte de Maradona

El pasado 30 de enero, el medio mencionado dio conocer las diferentes conversaciones que mantuvo el médico cirujano el 25 de noviembre de 2020, mientras se dirigía al country San Andrés de Tigre, sitio en donde finalmente el astro del fútbol perdió la vida. Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz ya estaban en la casa, dado que le realizarían un control de rutina a El Diez. La psiquiatra fue quien le describía a Luque lo que estaba sucediendo en ese momento.

Ante un escenario complicado, en donde los médicos de la medicina prepaga intentaban reanimar a El Diego, Luque se comunicó con su socio para informarle la situación e indicarle cómo legar al inmueble. "Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar viste el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenés que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Está sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación”, señaló el profesional.

Y luego agregó: “Sí boludo. Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá”.

En tanto, Agustina Cosachov le relataba a Luque minuto a minuto de los hechos que acontecían en Tigre. “Ahora está con el equipo (de la ambulancia) lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como diez, quince minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia”, informó la médica a través de una grabación de WhatsApp.

Además, en otro mensaje, la psiquiatra le transmitió al neurocirujano qué pasó cuando llegó, junto con el psicólogo, al domicilio del papá de Dalma y Gianinna Maradona. “Entramos a la pieza y estaba frío, frío. Con toda la circulación marcada”, comenzó a relatar.

Y continuó: “Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, “El Negro”, yo y “Monona” (la cocinera) y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada”.

Los profesionales de la salud intercambiaron dos audios más vinculados a la reanimación del ícono mundial. Luego, Cosachov, quien al parecer se encontraba notablemente alterada, escribió por chat que Diego “parecía muerto”.

En esa circunstancia, es decir, mientras Maradona agonizaba, el neurocirujano también le escribió un mensaje a su colega: “Avisame si están enojados con nosotros”.

Por otro lado, Leopoldo Luque intentó calmar a su colega a través de un audio: “Tranqui. Trata de bajar. Esto es así, es así. Es un paciente complejo y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga”.

La triste noticia comenzaba a circular por los medios de comunicación y los intentos de los médicos por revivir al autor del gol con mano a los ingleses resultaban en vano. En tanto, la charla entre el cirujano y la psiquiatra llegaría a su fin.

El último audio de Leopoldo Luque

El último audio que envió Leopoldo Luque a Agustina Cosachov puso el énfasis en una cuestión que hoy, dos meses después, es un punto central: el rol de la familia en materia de decisiones sobre la salud de Diego Maradona. Aquello implicaría, por ejemplo, la prestación del consentimiento para una internación domiciliaria.

“Ya está. Hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. Estaba la familia al tanto de todo, todos en comunicación. Son pacientes así, muy difícil. Nada, lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para donde van así yo voy directo. Lógico que si sobrevive. Porque por cómo está el panorama está complicado. Si se quedan en la casa, a veces porque creen que no toleraría un traslado”, concluyó el médico.

Es preciso aclarar que todo este material fue incorporado a la investigación que lleva adelante la Fiscalía General de San Isidro. La justicia determinará si Diego Armando Maradona falleció tras ser víctima de una mala praxis médica.

