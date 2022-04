Luisana Lopilato habló junto a Michael Bublé de cómo vivieron la enfermedad de Noah

A la espera de su cuarto hijo, Luisana Lopilato y Michael Bublé contaron cómo atravesaron juntos la enfermedad de su nene mayor, Noah, que logró superar su cáncer de hígado.

"No fue un buen momento. Estaba hecha un lío. Estaba perdida. Mike era mi roca. Era tan fuerte. Me dijo: 'No importa lo que pase, vamos a salir adelante. Y tenemos que pensar en Eli'. Ese fue el día uno y durante los siguientes seis meses estuve muerta. Era un muerto viviente", contó Lu junto a su marido en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina.

Entonces, él dijo que la mayoría de las parejas que pasan por un momento tan delicado "se rompen". "Creo que ambos podemos entenderlo", reflexionó Michael.

Sin embargo, enfrentaron juntos la enfermedad de su hijo y hoy por hoy disfrutan de un pleno presente en familia.

"Cuando los tratamientos de Noah terminaron, me hice fuerte y entonces Mike se asustó", contó Lu en la entrevista con ¡Hola!.

Entonces, él cerro remarcando que al verla tan fuerte a ella se derrumbó. Y explicó que cuando Lu no estaba bien, él le puso un freno a su sentir para apoyarla, pero cuando pudo expresar sus emociones, se sintió "destrozado".

"Me derrumbé. Estaba destrozado... Y mi mujer, literalmente, me levantó y me devolvió a la vida. De alguna manera me llevó hasta un punto en el que no solo pude estar bien, sino que volví mejor de lo que había sido antes", sentenció, agradecido.