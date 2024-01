Manzana, de GH, se quebró al hablar de cómo la muerte de su padre afectó a su mamá

Continúan pasando las semanas en la casa de Gran Hermano (Telefe) y siguen saliendo a la luz conmovedoras historias de vida. En esta ocasión fue Federico Farías, conocido como “Manzana” o “Big Apple” quien abrió su corazón y contó como golpeó a su familia la muerte de su papá.

Con lágrimas en los ojos y con un nudo en la garganta, el participante del reality comenzó diciendo: “A veces me gustaría preguntarle (a su mamá) si le gustaría seguir viviendo, porque ella... como que la muerte de mi papá no sé si la dejó en depresión o cosas así”.

“Lo único que la mantiene viva son sus hijos, que somos yo y mi hermano, y su hermana, mi tía. Ella vivió muchas cosas muy difíciles”, agregó el concursante. Manzana se quebró en Gran Hermano al hablar de su mamá (Foto: captura DirecTV GO)

Por último, muy conmovido, destacó con orgullo las enseñanzas de su mamá: “Lo que yo he logrado es simplemente por lo que ella me enseñó”.

Sus compañeros, que estaban sentados en la mesa junto a él, lo escucharon con atención y lo contuvieron.

Manzana de “Gran Hermano” detalló el “ritual” que practica a diario para serle fiel a su novia: cómo es

Federico Farías, también conocido por sus apodos Manzana y “Big Apple”, es uno de los concursantes más populares de la presente edición de Gran Hermano (Telefe). El artista no solo llamó la atención a su llegada al reality por ser conocido en el ambiente musical del RKT, sino por su imperturbable fidelidad hacia su novia, la modelo Luciana Macías.

Este tema particular salió a flote en medio de una conversación entre varios compañeros y sirvió para que “Manzana” les compartiera el secreto de su lealtad: inventó su propio credo para “ahuyentar” las tentaciones y no conforme con recitarlo, hizo que los hermanitos lo repitieran con él: “Dios, ayúdame a no caer en la tentación. Soy una persona trabajadora, fiel, que ama a una sola mujer. Amén”. "Manzana" sorprendió a sus compañeros en Gran Hermano con una oración "anti infidelidad" (Foto: Captura Telefe)

El momento místico que prometía ayudar a los hermanitos a permanecer fieles con sus parejas en el afuera, permitió al mismo tiempo que el cantante refrendara su amor por la estudiante de farmacia.

Consultado por Denisse acerca de la reacción de Macías ante su participación en el reality, el joven no dudó en confirmar su pareja lo apoya al 100%: “Ella feliz y contenta, se debe cagar de risa”, respondió con una sonrisa.