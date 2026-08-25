Murió Dolly Parton a los 80 años: adiós a una leyenda de la música country

Dolly Parton murió a los 80 años, dejando atrás una carrera que la convirtió en una de las figuras femeninas más relevantes de la música norteamericana. Reconocida como una leyenda de la música country y emblema de la cultura estadounidense, Parton marcó con su estilo el panorama del folk y el pop durante las décadas de 1970 y 1980.

La cantante y compositora también se destacó como actriz y tuvo una influencia decisiva sobre generaciones posteriores de cantantes femeninas. Su trayectoria trascendió el ámbito estrictamente musical y quedó asociada a una presencia artística que abrió caminos para numerosos intérpretes, compositores y músicos.

Según informó su familia a medios como Fox News, la artista falleció en paz en su casa de Nashville y rodeada de sus seres queridos. Hasta el momento, la causa concreta de su muerte no fue revelada.

La noticia puso fin a una trayectoria que, de acuerdo con el mensaje difundido por su propia familia, tuvo un impacto que alcanzó no solamente a quienes compartieron con ella el mundo artístico, sino también a generaciones de personas que encontraron en su carrera una referencia.

Las últimas semanas y los problemas de salud

La muerte de Parton se produjo después de que, durante las últimas semanas, sus fanáticos y la prensa se mostraran preocupados por una seguidilla de conciertos cancelados debido a problemas de salud. En mayo, la intérprete había utilizado sus redes sociales para comunicar cómo evolucionaba y transmitir un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

"La buena noticia es que estoy respondiendo bien a las medicinas y los tratamientos, y estoy mejorando a diario", había expresado entonces. Sin embargo, Parton también había explicado que su recuperación requeriría tiempo antes de poder volver al nivel de exigencia necesario para presentarse nuevamente sobre un escenario.

"La mala noticia", había agregado, era que "me va a tomar un poquito de tiempo antes de que esté lista para el nivel de presentación en escena, porque algunos de los medicamentos y los tratamientos me dejan un poco aturdida". Con su particular sentido del humor, la cantante había explicado las dificultades que esa situación le generaba para volver a actuar en vivo.

"No puedo estar mareada cargando banjos, guitaras y demás en tacones, y saben que los voy a usar", había señalado, en una frase que reflejaba también uno de los rasgos característicos de su personalidad pública.

El particular anunció del deceso

La confirmación de la muerte de Dolly Parton tuvo además una característica particular. La noticia fue difundida a través de un posteo publicado en la cuenta oficial de Instagram de la cantante, donde su sobrino fue el encargado de comunicar el fallecimiento a sus fanáticos.

El mensaje explicó que se trataba de un anuncio que la propia Parton había preparado con anticipación. "Este anuncio en video es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que yo asimilara plenamente que esto llegaría a ser una realidad", explicó su sobrino al comenzar el mensaje.

El familiar también hizo referencia al vínculo que mantuvo durante décadas con la artista. Explicó que había ejercido como jefe de seguridad de Parton durante más de dos décadas, una función que anteriormente había desempeñado su padre, Larry.

"Como jefe de seguridad suyo durante más de dos décadas —un puesto que ocupó mi padre, Larry, antes que yo—, había imaginado el peso de este momento, pero no lo había sentido realmente hasta ahora. Es un honor, un honor mezclado con un orgullo absoluto y una gran tristeza", expresó.

El mensaje combinó así el dolor por la pérdida con el reconocimiento hacia una figura que había tenido un papel central dentro de su propia familia.

Una carrera que abrió puertas

El homenaje de su sobrino también puso el foco en la dimensión de la trayectoria de Parton y en la manera en que su carrera trascendió las fronteras familiares. En el mensaje de despedida, destacó que la cantante y compositora había generado oportunidades para quienes la rodeaban y había contribuido a que su familia pudiera alcanzar posibilidades que, según sus propias palabras, ni siquiera sabía que existían.

"Dolly abrió puertas no solo para mí, sino para toda su familia, permitiéndonos alcanzar un potencial que ni siquiera sabíamos que era posible", expresó.

Pero el reconocimiento no quedó limitado a su entorno familiar. El sobrino de Parton vinculó su legado con el impacto que tuvo sobre generaciones enteras de artistas.

"Dolly también abrió puertas a generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todos los ámbitos de la vida y de todos los continentes", cerró. La frase sintetizó la dimensión que la familia atribuyó a su trayectoria: una carrera capaz de trascender generaciones y geografías, y de influir sobre personas que encontraron en ella una referencia para desarrollar sus propios caminos artísticos.