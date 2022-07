Paula Chaves encontró al motoquero que la socorrió: Le di mi hijo, mi celular y mi camioneta

Paula Chaves vivió un desesperante momento junto a dos de sus hijos, Baltazar y Filipa, que se sentían mal. La conductora estaba en plena Panamericana camino a la guardia cuando la más chica comenzó a convulsionar. Y una suerte de ángel motoquero la rescató.

Después de una serie de historias en Instagram, pudo dar con la identidad del joven que la ayudó. “Gracias por cruzarte en nuestro camino, Nahu”, escribió en su Instagram, al mismo tiempo que contó quién es él y parte de su historia.

“Nahuel tiene 18 años. Le di mi hijo, mi celular y mi camioneta. Doy fe que es de confianza. Hace mensajería. Vive en Don Torcuato y está buscando laburo”, describió Paula.

Paula Chaves encontró al motoquero que la socorrió en Panamericana. (Foto: Instagram @chavespauok)

Qué le pasó a Paula Chaves

“Hoy por suerte estamos bien… Ayer yendo a la guardia por Balta, que estaba muy caído por vomitar sin parar… Filipa, que tenía una mínima febrícula producto de una posible otitis, convulsionó en el auto”, comenzó escribiendo Paula Chavez en sus historias de Instagram.

Tras aclarar que ya había tenido un episodio en diciembre, comentó que a la nena no le afecta neurológicamente porque “el foco de la convulsión es la fiebre”. “Comparto esto porque si yo hubiese sabido y leído de la convulsión febril, tal vez no me desesperaba tanto”, reflexionó.

Paula Chaves relató el dramático momento que vivió camino a una guardia médica. (Foto: Instagram /chavespauok)

También contó la ayuda que le brindó Nahuel, el motoquero que lo cambió todo. “Al grito mío por la ventana de '¡vení, ayudame, por favor! No solo me abrió camino en la Panamericana... Sino que cuando llegué a la guardia, me bajo del auto y dándole las llaves del auto, le dije 'atrás dejé a mi otro hijo, por favor agarralo a upa, entralo y cerrá el auto' (la cantidad de indicaciones en 4 segundos es muy de virgo)”, expresó con humor.

“Y así fue… Mientras las médicas divinas de la Trinidad de San Isidro atendían a Filipa. Entró este motoquero salvador, con Balta a upa, diciéndome que él llevaría el auto al estacionamiento de la clínica. Querido motoquero superhéroe (así le dije a Balta) porque me dijo 'Mamá me dejaste en el auto con un señor con casco'. Gracias por cruzarte en nuestro camino”, cerró.