Rusherking reveló que la exposición por su noviazgo con la China Suárez le afectó a su salud mental: "Sufrí ataques de pánico"

Este domingo, Rusherking habló a corazón abierto y contó cómo su relación con la China Suárez afectó su salud. El cantante confesó que había sufrido de ataques de pánico y que la alta exposición con su romance le generó ataques de ansiedad en una charla íntima con Jey Mammon en La Peña de Morfi.

“Empecé primero con los ataques de ansiedad y después con ataques de pánico. Pensé que me iba a morir”, relató el joven que fue sorprendido cuando el conductor del ciclo de Telefe le preguntó por el tema. “Estaba durmiendo en mi casa, me faltaba el aire y me tuve que levantar para que me llevaran al hospital. Pensaba que me moría, tenía el corazón a mil”, detalló. “Me revisaron y no tenía nada. Era todo mental”, agregó.

“Al principio fue muy fuerte. Todo el ruido y el quilombo que se armó fue demasiado fuerte para mí, la pasé mal durante un mes y ahí sí tuve ataques de ansiedad. Tuve noches sin dormir”, describió Rusherking sobre este romance que generó mucha repercusión. “Después lo superé y entendí que es parte de todo. Yo me dedico a esto, la exposición es parte de esto, pero no estoy acostumbrado”, continuó. “Yo soy de Santiago del Estero, me levantaba para ir a la escuela, volvía, dormía la siesta, a la noche hacía música y ahora explotó todo”, sentenció el cantante de 22 años.

“De repente estoy en la sala de ensayo, salgo y tengo a una cámara con chabón poniéndome el micrófono en la cara. Cosas así con las que no estoy acostumbrado para nada y con las que tengo que convivir”, concluyó sobre el tema para luego plasmar parte de su repertorio en el ciclo musical. La China Suárez y Rusherking

La China Suárez y Rusherking están viviendo un intenso romance y han realizado varias escapadas juntos. Cuando visitaron la ciudad de Bariloche, el cantante aprovechó para grabar el videoclip de su tema “Olvídate” que ya lo presentó a través de las plataformas con gran éxito. La actriz lo acompañó en todo el proceso de filmación y hasta realizó algunos cameos.

En su cuenta oficial de Instagram, el joven artista aprovechó para promocionar este nuevo material y le dedicó un mensaje de agradecimiento a quienes lo ayudaron, incluida su actual pareja: “Gracias a mi tremendo equipo y especialmente a @tomiraimon y @sangrejaponesa por acompañarme en este viaje, los quiero mucho. Gracias a la gente de Bariloche que nos recibió increíble”.

Mientras que en sus historias, publicó una fotografía romántica abrazado con la ex de Benjamín Vicuña, con un paisaje imponente en Bariloche. “Mi Chinita hermosa”, escribió el trapero para expresar todo su cariño y amor por Suárez, quien también está dando sus primeros pasos en la música.

Por otra parte, cabe recordar que la pareja también realizó un viaje a Disney, donde disfrutaron de unas vacaciones con Rufina, Magnolia y Amancio, los hijos de la actriz. En sus redes sociales, ambos fueron compartiendo con sus seguidores distintos momentos y postales del viaje, en los que se los notó muy enamorados y alegres en los atractivos parques de diversiones.