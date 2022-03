Se conoció cómo fue la traición de la China Suárez a Paula Chaves

Desde que sucedió el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, la ex pareja de Benjamín Vicuña se quedó con menos amigas. En este caso Paula Chaves y Zaira Nara dejaron de formar parte del círculo íntimo de la actriz.

Según relató Paula Varela en "Socios del Espectáculo", la modelo y la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio se dejaron de seguir en las redes sociales. "Lo que me dicen es que para Paula estas son pendeja.... Que todas las veces que ella tuvo que poner la cara por la China Suárez, la puso", comenzó la panelista.

Asimismo, la periodista remarcó que la apoyó cuando sucedió la separación de Pampita con el actor chileno. En ese momento, la esposa de Pedro Alfonso se había puesto a la conductora en su contra con tal de defender a su amiga.

"Lo mismo hizo con Nico Vázquez y Gimena Accardi. Es por todo esto que se habla de traición dentro de la amistad", agregó Varela. También, la conductora de "Bake off", le habría advertido a su amiga que no se meta con el cuñado de Zaira Nara porque ellas son amigas. Sin embargo, Suáres no escuchó los consejos e hizo lo que quiso.

Paula Chaves y la China Suárez cuando eran amigas.

"En agosto, cuando Mauro Icardi empieza a likear a la China Suárez, dentro del entorno de amigas de Paula Chaves empieza a haber un revoloteo, un '¿qué está pasando?'. Y es Paula la que se comunica con la China. Chaves le dice a la China '¿estás likeando a Mauro Icardi, el marido de Wanda? Y está mi amiga Zaira'. Lo que me cuentan es que la China la hizo sentir como una desubicada a Paula", aclaró la panelista.

"Paula se sintió tan mal que hasta le pidió perdón. ¿Pero qué hizo la China? Le reenvió el audio a Icardi. De esta traición se enteró Paula Chaves", sostuvo Varela.

A su vez, agregó que la China dejó de seguir a Paula Chaves "para llamar la atención". "'La China lo único que quiere es que hablen de ella', estos son textuales", cerró la periodista sobre el fin de la amistad entre la modelo y la actriz.

