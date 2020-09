Selena Gomez mostró por primera vez la cicatriz de su transplante de riñón

En el 2017, Selena Marie Gomez (28) fue sometida a un trasplante de riñón que fue donado por su gran amiga Francia Raísa. Y ahora, a tres años y una semana de la intervención, decidió hablar públicamente de un complejo que nunca antes había mencionado.



En su cuenta de Instagram, donde la siguen 193 millones de personas, escribió: “Cuando recibí mi trasplante de riñón, recuerdo que al principio me fue muy difícil mostrar mi cicatriz. No quería que apareciera en fotos, así que usaba cosas que la tapaban”.

Después dejó en claro que transitó un gran cambio interno en estos treinta y seis meses, comentando en el mismo texto: “Ahora, más que nunca, confío en quién soy y por lo que pasé? y estoy orgullosa de eso”.



Para acompañar sus palabras eligió una imagen poderosa: ella de pie, con la mirada en alto y la pierna derecha abierta, dejando absolutamente al descubierto la cicatriz que tanto solía acomplejarla.

El look elegido, un traje de baño enterizo celeste, no fue casual, ya que en la misma publicación Gomez le agradeció especialmente a Theresa Marie Mingus, una de las diseñadoras de la marca estadounidense de su outfit, diciendo: “Felicitaciones por lo que estás haciendo por las mujeres, lanzando una marca cuyo mensaje es simplemente que todos los cuerpos son hermosos”.

Por supuesto, entre los miles de comentarios no faltaron los halagos a su cuerpo, a su valentía y a su superación. Además, miles de fans comentaron con alegría “Look at her now”, haciendo referencia a la canción de Sel que habla de su cambio entre el pasado y el presente.