Stephanie Beatriz, la actriz argentina que llegó a los Oscar 2022 por la película "Encanto"

Stephanie Beatriz brilla en Hollywood y su idioma es el inglés, pero nació en la Argentina. Este dato siempre sorprendió a sus fanáticos, ya que toda su carrera la hizo en el exterior. Uno de los más curiosos por su origen es Axel Kuschevatzky, que no dudó en indagarla cuando la vio en la alfombra roja de los Premios Oscar 2022, donde llegó por la nominación de la película Encanto.

“¿Cómo nacés en Neuquén? Perdón que te haga esta pregunta”, pronunció el productor, y ella respondió con mucha amabilidad. “Mi madre es de Bolivia y mi padre de Barranquilla. Estuvieron en la Argentina por trabajo. Cuando era bebé se mudaban de un lugar a otro. Cuando tenía dos años llegamos a los Estados Unidos”, aclaró.

Para la prestigiosa actriz, conocer su país natal es una cuenta pendiente: “Solo conozco Neuquén por libros. Es el plan para este año, porque nunca he podido visitar”.

Stephanie Beatriz se vistió de negro para los Oscar 2022. (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

Stephanie Beatriz, de detective a “Encanto”

La argentina es conocida por su papel como Rosa Díaz en la sitcom Booklyn Nine-Nine, donde trabajó en 90 episodios. En la TV también fue parte de Bojack Horseman, Hell's Kitchen, One Day at a Time, Patoaventuras y Maya y los tres.

En la pantalla grande también tuvo éxito. Estuvo en Short Term 12, You're Not You, Pee-wee's Big Holiday, The LIght of the Moon, Half Magic, The Lego Movie 2: The Second Part, In the Heights y Encanto. Esta última está nominada como Mejor película animada en los Premios Oscar 2022.