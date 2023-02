Tini respondió si es tóxica con Rodrigo De Paul y su comentario generó dudas: Tengo un bando claro

Hace algunos meses, Camila Homs dijo que “tóxica y posesiva” con sus parejas. En una reciente entrevista, Tini Stoessel no quiso ser tan explícita sobre cómo se maneja con ese concepto en su relación con Rodrigo De Paul.

En una charla con Luzu TV, la cantante recordó un diálogo que tuvo con su novio y una amiga en el que, justamente, hablaban de lo que significaba ser tóxico en una pareja.

Qué dijo Tini Stoessel cuando le preguntaron si es tóxica

Durante la entrevista con Flor Jazmín Peña, Tini comentó que un día estuvo hasta muy tarde hablando del tema de ser tóxico. “Yo he estado con Rodrigo y con Carola, mi mejor amiga, hasta las seis de la mañana discutiendo. 'No, yo pienso tal cosa'. 'No, yo pienso tal otra'. Era una discusión bien, de puntos de vista. Fue buenísimo”, comentó.

El campeón le dedicó un sentido mensaje a Tini por el estreno de su nuevo disco. (Foto: Instagram / tinistoessel).

La entrevistadora, entonces, fue más punzante y no dio lugar a dudas con su consulta. “¿Te considerás tóxica?”, interrogó. Con una sonrisa, Tini trató de ser políticamente correcta, pero dejando abierto el concepto.

“No quiero decir en el bando en el que estoy, pero tengo un bando muy claro”, lanzó, con muy buena onda. “¡Qué intriga!”, exclamó la panelista de Nadie Dice Nada, mordiéndose los labios para conocer más en profundidad el pensamiento de la artista.

El mensaje de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel

Hace un par de semanas, Rodrigo De Paul publicó en sus redes sociales una dedicatoria para su novia, Tini Stoessel tras el lanzamiento del nuevo disco de la cantante Cupido. El posteo dejó claro que la relación entre ellos está en su mejor momento.

“En este tiempo pude ver la dedicación y amor que le pusiste a este álbum. Ver reflejado todo tu esfuerzo para coronarlo de esta manera, me genera muchísimo orgullo”, agregó.

Rodrigo De Paul le dedicó un emotivo posteo a Tini Stoessel por el lanzamiento de su nuevo disco. (Foto: Instagram/rodridepaul)

Además aprovechó la publicación para agradecerle por dejarlo ser parte de todo el proyecto y acompañarla en cada paso. “Te amo con todo mi corazón. Disfrutá, te lo merecés”, cerró.

En San Valentín, el campeón del mundo había sido muy romántico en las redes, también, con el hit de su novia como excusa.“Hoy sale cupidoo... Es san Valentín... GRACIAS por hacerlo mágico, te amo”, compartió, junto a dos fotos en la que se lo ve con la cantante y un divertido video grabado en el backstage de uno de los shows de Tini.