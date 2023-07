Tiziano Ferro anunció que se retira de los escenarios por un problema de salud

Tiziano Ferro dio una triste noticia a sus fanáticos.

Luego de culminar una extensa gira que lo llevó por 14 estadios italianos, el cantante habló sobre el problema de salud que lo afecta desde hace tiempo y que compromete directamente a su voz. Mediante un posteo de Instagram, el cantante de “Tardes negras” publicó un video que resume su gira y también envió un mensaje a tu comunidad: “Para tí. Ahora puedo decirte la verdad. Poco antes de empezar la gira me diagnosticaron un nódulo vocal”.

Y continuó: “Lo que - para ser claro - es como que un jugador de fútbol se enfrente al campeonato con un tendón lesionado. Voy a tener que operarme, va a ser un largo camino para recuperarme de... pero no importa”.

“Lo único que necesito decir - y que me importa que sepas- es que habría muerto en ese escenario en lugar de rendirme y no dar lo mejor de mí en cada ciudad. Y lo admito, a menudo me aterrorizaba que mi voz se derrumbara repentinamente durante un concierto”, expresó el músico abriéndose sobre su situación.

“Los médicos dijeron que podría suceder, me dijeron que me quedara quieto y me operara inmediatamente. Sin embargo, ellos no sabían una cosa que yo ya estaba muy claro en mi cabeza. Es decir, cada noche, en ese escenario, habría recibido la curación más poderosa del mundo. Porque tú estabas allí. Así que gracias. Los amo a todos”, cerró en el emotivo y sincero mensaje.

Tiziano no confirmó cuándo será la operación ni cuánto tiempo de recuperación significará para él, aunque esta situación lo obliga, inevitablemente, a hacer un receso en su carrera musical por tiempo indefinido.