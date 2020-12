Viviana Canosa se despidió de su programa con una dura frase: "Quisieron voltearme"

Después de dos temporadas al aire con “Nada Personal”, Viviana Canosa se despidió de Canal Nueve. En el ciclo, tuvo como invitados figuras polémicas como Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Berni, entre otros.

Luego de dar a conocer que la conductora es "una de las personalidades más influyentes de la Argentina", Javier Lanari quiso saber si hubo factores de poder que quisieron correr a la conductora porque los incomoda. Muy seria respondió:

“Fueron dos cosas perfectas para que me pegaran una patada en el culo y que me voltearan. Le agradezco a Dios eso porque me hizo saber que yo no solo era libre sino que me sentía libre. Ahí decidí que no me iban a joder nunca más, que el poder lo tenía yo y no ellos. No sentí el apoyo de casi nadie, pero eso me hizo mucho más fuerte”, aseguró la periodista.

Con mis directores de cámara! Así todo el año .. #NadaPersonal

Espalda con espalda.

Gracias por cuidarme tanto Renato y Martín

Los ?? fuerte! pic.twitter.com/S0mODIx6Gr ? Viviana Canosa (@vivicanosaok) December 19, 2020

“Yo hice muchos años espectáculos, y la farándula y la política no es muy distinta. Es el mismo puterío, con la diferencia que la farándula no le jode la vida a la gente, y el político sí. Este medio es muy choto, lo vieron cuando me quisieron castigar”, detalló Canosa, que también se despidió a través de sus redes sociales, posteando fotos con sus compañeros de estudio.

En este contexto, también habló de su postulación política. “Hago política todo el tiempo pero no tengo un partido que me represente. Me llamaron de todos los partidos, me junté con todos, pero de ahí a que me meta falta mucho. Me gustaría meterme en lo social para ayudar a que la Argentina se ponga de pie de una vez”, contó Viviana Canosa en uno de los programas más polémicos que tuvo la televisión argentina en este particular año.

Filo.News