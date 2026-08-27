Acreditación de haberes: cuándo cobrará la Administración Pública

Los pagos se concretarán durante los primeros días de septiembre, con fechas diferenciadas para los organismos de la Administración Pública provincial y el sector docente.

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública dio a conocer el cronograma previsto para la acreditación de los haberes correspondientes al mes de agosto de 2026 de los trabajadores de la Administración Pública provincial. De acuerdo con la información oficial difundida, el pago se realizará en dos jornadas consecutivas y alcanzará, por un lado, a los trabajadores de los organismos de la Administración Pública provincial y, posteriormente, a los docentes.

El esquema establecido fija como primera fecha el viernes 4 de septiembre, jornada en la que se acreditarán los haberes correspondientes a los organismos de la Administración Pública provincial. Al día siguiente, el sábado 5 de septiembre, será el turno de los docentes.

El cronograma

El detalle de las fechas comunicadas por el Ministerio de Hacienda y Obra Pública es el siguiente:

Viernes 4 de septiembre: Organismos de la Administración Pública provincial.

Organismos de la Administración Pública provincial. Sábado 5 de septiembre: Docentes.

De esta manera, la acreditación de los haberes del mes de agosto de 2026 se desarrollará durante dos días, de acuerdo con el cronograma oficial establecido para los distintos sectores alcanzados.