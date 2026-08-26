Tembló Catamarca: un sismo de magnitud 2,7 se sintió en el Valle Central

Catamarca volvió a registrar un sísmo. Según los datos informados por el Inpres, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 2,7 y se produjo en una zona ubicada al Oeste de la provincia. El fen+omeno fue registrado a las 11.53, y de acuerdo con la información disponible, el epicentro se ubicó a 27 kilómetros al sur de Tinogasta, mientras que también se consignaron las distancias respecto de otros puntos de referencia geográficos.

El temblor tuvo una profundidad de 135 kilómetros y, pese a que se trató de un movimiento de magnitud leve, fue percibido en el Valle Central. La información del organismo permitió establecer la ubicación del epicentro y sus principales características, que quedaron detalladas de la siguiente manera:

Magnitud: 2,7.

2,7. Hora: 11.53.

11.53. Profundidad: 135 kilómetros.

135 kilómetros. Epicentro: 27 kilómetros al sur de Tinogasta.

27 kilómetros al sur de Tinogasta. Distancia: 75 kilómetros al oeste de Aimogasta.

75 kilómetros al oeste de Aimogasta. Distancia: 83 kilómetros al noreste de Vinchina.

83 kilómetros al noreste de Vinchina. Zona donde fue sentido: Valle Central.

Un segundo sismo en menos de 24 horas

El movimiento registrado a las 11.53 no fue el único sismo consignado en la zona durante este período. Durante la jornada de ayer, Catamarca había registrado otro movimiento sísmico, también localizado en el oeste catamarqueño. En ese caso, la magnitud informada fue de 2,6.

El segundo registro presentó características similares en cuanto a su localización general dentro del territorio provincial, aunque tuvo un epicentro y una profundidad diferentes. Según los datos aportados por el organismo nacional, el sismo de este martes se ubicó a:

31 kilómetros al oeste de Belén.

48 kilómetros al noroeste de Tinogasta.

97 kilómetros al sur de Culampajá.

Profundidad: 138 kilómetros.

138 kilómetros. Magnitud: 2,6.

De esta manera, en jornadas consecutivas se registraron dos movimientos sísmicos en el oeste de Catamarca, con magnitudes de 2,7 y 2,6 respectivamente.

El temblor del lunes

A esto se debe agregar que Catamarca volvió a registrar actividad sísmica durante las primeras horas de este lunes, en un episodio que se produjo a las 2:04 y que alcanzó una magnitud de 4,5, según el reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El movimiento tuvo una profundidad de 150 kilómetros y su epicentro fue ubicado a 41 kilómetros al sudeste de Tinogasta, de acuerdo con los datos difundidos por el organismo nacional.

Preocupación por los sismos

Recordemos que ante la preocupación generada por los eventos sísmicos registrados recientemente en Colombia y Venezuela, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), a través de la Dirección del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), emitió días pasados un comunicado oficial para llevar claridad a la ciudadanía. Desde el organismo nacional se informó con énfasis que la actividad sísmica registrada en el norte de Sudamérica no guarda relación ni constituye un indicador de eventos similares en territorio argentino.

Uno de los puntos centrales abordados por el SEGEMAR-INPRES radica en la imposibilidad técnica y científica de anticipar los sismos. Los terremotos no se pueden predecir, según subraya el organismo oficial. En la actualidad, la ciencia no cuenta con herramientas que permitan determinar con precisión milimétrica el lugar, la fecha y la magnitud exacta en que se producirá un evento sísmico determinado.

En lugar de pronósticos imposibles, la disciplina sismológica trabaja sobre bases de probabilidad y análisis a largo plazo.



