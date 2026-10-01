ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy jueves 1 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 1 de octubre de 2026 con respecto a las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
ANSES: Asignaciones de pago único
Los titulares de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena pueden percibir sus prestaciones hasta el 9 de octubre, sin distinción según la terminación del DNI.
ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus beneficios con todas las terminaciones de DNI hasta el 9 de octubre.
ANSES: todas las fechas de cobro para octubre
Pensiones No Contributivas (PNC), cuándo cobran en octubre de 2026
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 1 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 2 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 5 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: martes 6 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 7 de octubre
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, cuándo cobran en octubre de 2026
- DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre
- DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre
- DNI terminado en 2: martes 13 de octubre
- DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre
- DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre
- DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre
- DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre
- DNI terminado en 7: martes 20 de octubre
- DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre
- DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre
Jubilaciones que superen el haber mínimo, cuándo cobran en octubre de 2026
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), cuándo cobran en octubre de 2026
Todas las terminaciones de documento: 10 de octubre al 10 de noviembre.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, cuándo cobran en octubre de 2026
- DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre
- DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre
- DNI terminado en 2: martes 13 de octubre
- DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre
- DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre
- DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre
- DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre
- DNI terminado en 7: martes 20 de octubre
- DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre
- DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre
Los titulares de la AUH cobran mensualmente el 80% de esta prestación (el resto se retiene y se paga a fin de año en una cuota única si se presenta la libreta de escolaridad y vacunación del niño).
SUAF de ANSES: Asignación Familiar por hijo, cuándo cobran en octubre de 2026
- DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre
- DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre
- DNI terminado en 2: martes 13 de octubre
- DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre
- DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre
- DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre
- DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre
- DNI terminado en 7: martes 20 de octubre
- DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre
- DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre
Asignación Universal por Embarazo (AUE), cuándo cobran en octubre de 2026
- DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre
- DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre
- DNI terminado en 2: martes 13 de octubre
- DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre
- DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre
- DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre
- DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre
- DNI terminado en 7: martes 20 de octubre
- DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre
- DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre
Asignación por Prenatal, cuándo cobran en octubre de 2026
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre
Asignación por Maternidad, cuándo cobran en octubre de 2026
Todas las terminaciones de documento: desde el 10 de octubre al 10 de noviembre.
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción), cuándo cobran en octubre de 2026
Todas las terminaciones de documento: desde el 10 de octubre al 10 de noviembre.
Prestación por Desempleo, cuándo cobran en octubre de 2026
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre