ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy jueves 1 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 1 de octubre de 2026 con respecto a las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: Asignaciones de pago único

Los titulares de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena pueden percibir sus prestaciones hasta el 9 de octubre, sin distinción según la terminación del DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus beneficios con todas las terminaciones de DNI hasta el 9 de octubre.

ANSES: todas las fechas de cobro para octubre

Pensiones No Contributivas (PNC), cuándo cobran en octubre de 2026

DNI terminados en 0 y 1: jueves 1 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: viernes 2 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: lunes 5 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: martes 6 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 7 de octubre

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, cuándo cobran en octubre de 2026

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre

Jubilaciones que superen el haber mínimo, cuándo cobran en octubre de 2026

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), cuándo cobran en octubre de 2026

Todas las terminaciones de documento: 10 de octubre al 10 de noviembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, cuándo cobran en octubre de 2026

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre

Los titulares de la AUH cobran mensualmente el 80% de esta prestación (el resto se retiene y se paga a fin de año en una cuota única si se presenta la libreta de escolaridad y vacunación del niño).

SUAF de ANSES: Asignación Familiar por hijo, cuándo cobran en octubre de 2026

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre

Asignación Universal por Embarazo (AUE), cuándo cobran en octubre de 2026

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre

Asignación por Prenatal, cuándo cobran en octubre de 2026

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre

Asignación por Maternidad, cuándo cobran en octubre de 2026

Todas las terminaciones de documento: desde el 10 de octubre al 10 de noviembre.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción), cuándo cobran en octubre de 2026

Todas las terminaciones de documento: desde el 10 de octubre al 10 de noviembre.

Prestación por Desempleo, cuándo cobran en octubre de 2026