Operativo en Catamarca: ¿Dónde serán las consultas y la entrega de lentes gratis para familias sin cobertura?

La gestión municipal redobla su apuesta por la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias a través de una nueva implementación del programa "Ver para Crecer". Esta iniciativa, impulsada por la Municipalidad de la Capital mediante su Secretaría de Salud, desembarcará en el sector para dar respuesta directa a una de las demandas más sensibles de la comunidad: la salud visual. El operativo se llevará a cabo de manera exclusiva el próximo miércoles 30 de septiembre, en el horario comprendido entre las 15:00 y las 18:00 horas, estableciendo como punto estratégico de encuentro las instalaciones del Centro Vecinal La Cruz Negra, emplazado en la intersección de las calles Capitán Salas y Coronel Olmos.

Este despliegue territorial no representa un hecho aislado, sino que se enmarca firmemente dentro de una política comunal orientada a la descentralización de los servicios de salud pública. El objetivo central de esta directriz es acercar a los profesionales especializados y la tecnología médica directamente a los barrios, permitiendo así dar respuestas eficientes a las demandas esenciales de la población sin la necesidad de transitar complejos circuitos o demoras burocráticas. De este modo, el Estado municipal se posiciona como un facilitador activo del bienestar social en las zonas más vulnerables.

Eficiencia Tecnológica y Cobertura Integral

Uno de los aspectos más destacados de la jornada es la modalidad operativa mediante la cual se instrumenta la asistencia. Gracias a la utilización de un dispositivo móvil especialmente equipado, los profesionales a cargo llevarán adelante un circuito integral que abarca desde la evaluación clínica y la prescripción oftalmológica hasta la confección en el acto de los lentes graduados. Esta sincronización de recursos tecnológicos permite que los pacientes no deban esperar semanas por sus anteojos, sino que puedan regresar a sus hogares con su prescripción visual completamente resuelta durante la misma jornada.

Para garantizar que el beneficio llegue efectivamente a quienes más lo necesitan, la cobertura del programa ha sido delimitada bajo estrictos criterios sociales y etarios:

Población destinataria: Personas a partir de los 10 años de edad.

Condición socioeconómica: Familias del sector que no cuentan con cobertura de obra social.

Modalidad de convocatoria: Integración de vecinos relevados previamente casa por casa por los agentes sanitarios y equipos territoriales, junto a los residentes del área que concurran espontáneamente el día del operativo.

Logística, Orden y Participación Vecinal

Dada la alta demanda esperada para este tipo de operativos gratuitos, la Secretaría de Salud ha diagramado un esquema organizativo riguroso para asegurar la calidad de la atención y evitar aglomeraciones innecesarias en el centro vecinal. Desde el área comunal informaron que la atención se brindará estrictamente por orden de llegada, implementando un sistema de 75 números disponibles en total. Esta disposición busca custodiar un circuito ordenado, permitiendo que cada asistente reciba la valoración médica adecuada y la respuesta óptica correspondiente en un marco de respeto y profesionalismo.