Paro universitario de 72 horas: la UNCA se suma a la medida de fuerza

El Plenario de CONADU Histórica resolvió llevar adelante un paro total de actividades por 72 horas, entre este miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre, en confluencia con CONADU. La medida fue difundida en Catamarca por GDU-Catamarca a través de sus redes sociales.

Desde la Conadu señalaron que el paro únicamente será levantado si el Gobierno de Javier Milei cumple el martes 29 de septiembre con la recomposición salarial exigida por el sector.

Entre los principales reclamos se encuentra el cumplimiento inmediato de la medida cautelar, que establece una actualización salarial del 33,4% adeudado, además de la recomposición correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) posterior.

Desde el sector universitario también cuestionaron el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, que, según señalaron, lleva más de 330 días sin ser cumplida por el Gobierno Nacional.

En particular, el reclamo apunta a los artículos 5° y 6° de la normativa, vinculados con los salarios docentes y las becas estudiantiles.

Intimación judicial

GDU-Catamarca también recordó que el 21 de septiembre, el juez Martín Cormick intimó al Gobierno Nacional a cumplir con la medida cautelar en un plazo de cinco días.

De acuerdo con lo informado por la organización, el plazo para dar cumplimiento a la resolución vence el 30 de septiembre.

En este contexto, el sector universitario sostiene el reclamo por la actualización de los salarios y el cumplimiento de las disposiciones establecidas tanto por la legislación vigente como por la Justicia.

La medida de fuerza se desarrolla rumbo a la 5ª Marcha Federal Universitaria, en un escenario de reclamos por el financiamiento del sistema universitario, los salarios docentes y las becas estudiantiles.

"El Gobierno debe cumplir la ley y la Justicia", sostuvo GDU-Catamarca en la publicación difundida a través de sus redes sociales.

Actividades y nueva marcha universitaria

Durante las tres jornadas de paro se desarrollarán distintas actividades destinadas a visibilizar la situación salarial y presupuestaria de las universidades nacionales.

La Conadu indicó que las acciones también buscarán fortalecer la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre.

La decisión de avanzar con el nuevo paro fue adoptada luego de una consulta nacional realizada por las organizaciones sindicales entre el 14 y el 24 de septiembre. Cada sindicato llevó al plenario los resultados obtenidos entre sus afiliados antes de definir la modalidad de la protesta.

Además del reclamo salarial, la federación plantea objeciones vinculadas con el financiamiento de las universidades nacionales y con el proyecto de Presupuesto 2027. En ese marco, anticipó que buscará mantener reuniones con diputados y senadores de distintas provincias para plantear la situación del sistema universitario.