Violento asalto en Catamarca: atraparon a dos ladrones y recuperaron el botín

En la madrugada de hoy, alrededor de la 01:30, personal de la Comisaría Sexta intervino ante un episodio denunciado en la esquina de la avenida Dr. Deodoro Maza y calle Chubut.

En ese lugar, los efectivos se entrevistaron con un joven, quien relató que habría sido víctima de una agresión física por parte de dos sujetos. De acuerdo con lo manifestado ante los policías, después de la agresión los individuos le habrían sustraído una riñonera que contenía documentación varia.

Tras concretar el robo, los dos sujetos se habrían dado a la fuga, dando inicio a las actuaciones policiales destinadas a establecer quiénes eran los presuntos responsables y recuperar los elementos denunciados como sustraídos.

Dos aprehensiones en el barrio Libertador II

La intervención policial tuvo posteriormente un resultado concreto. Más tarde, en el barrio Libertador II, los policías lograron aprehender a dos jóvenes sindicados como los supuestos autores del hecho.

Se trata de personas de apellidos Vega, de 21 años, y Cuello, de 18 años. Ambos quedaron vinculados a la investigación iniciada a partir de la denuncia realizada por el joven que aseguró haber sido agredido y despojado de sus pertenencias.

El procedimiento permitió además recuperar lo sustraído. Los elementos fueron puestos bajo resguardo en calidad de secuestro, dentro del marco de las actuaciones correspondientes.

A disposición de la Fiscalía

Luego de las aprehensiones y del recupero de los elementos denunciados como sustraídos, Vega y Cuello fueron alojados en la seccional.

La situación de ambos quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo ante el cual quedaron las actuaciones derivadas del procedimiento policial.