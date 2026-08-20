ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy jueves 20 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará este jueves 20 de agosto 2026 con los pagos correspondientes a jubilados, pensionados y beneficiarios de las distintas prestaciones sociales.

Este jueves 20 de agosto de 2026, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, se pagarán jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares (SUAF), Prenatal, Maternidad, Pago Único y Prestación por Desempleo.

ANSES: quiénes cobran este jueves

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos concluidos en 7 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos finalizados en 7.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos terminados en 7.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de DNI (cobro habilitado hasta el 11 de septiembre).

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)