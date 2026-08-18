ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 18 de agosto

Después del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, la ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este martes 18 de agosto para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.
Quiénes cobran hoy las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo. (Foto: ANSES)
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.
Quiénes cobran hoy la AUH. (Foto: ANSES)
SUAF ANSES, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.
Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.
Quiénes cobran hoy la AUE. (Foto: ANSES)
Asignación por Prenatal y Maternidad, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 8 y 9: martes 18 de agosto.
Asignación por Prenatal y Maternidad. (Foto: ANSES)
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.
Quiénes cobran hoy las asignaciones de pago único. (Foto: ANSES)
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.
Quiénes cobran hoy las asignaciones familiares de PNC. (Foto: ANSES)
Becas Progresar, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 4 y 5: martes 18 de agosto.
Quiénes cobran hoy las Becas Progresar. (Captura: ANSES)