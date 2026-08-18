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ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 18 de agosto

Quiénes cobran hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

18 Agosto de 2026 00.20

Después del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, la ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este martes 18 de agosto para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

Quiénes cobran hoy las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo. (Foto: ANSES)

Quiénes cobran hoy las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo. (Foto: ANSES)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

Quiénes cobran hoy la AUH. (Foto: ANSES)

Quiénes cobran hoy la AUH. (Foto: ANSES)

SUAF ANSES, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

Quiénes cobran hoy la AUE. (Foto: ANSES)

Quiénes cobran hoy la AUE. (Foto: ANSES)

Asignación por Prenatal y Maternidad, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 8 y 9: martes 18 de agosto.

Asignación por Prenatal y Maternidad. (Foto: ANSES)

Asignación por Prenatal y Maternidad. (Foto: ANSES)

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.

Quiénes cobran hoy las asignaciones de pago único. (Foto: ANSES)

Quiénes cobran hoy las asignaciones de pago único. (Foto: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.

Quiénes cobran hoy las asignaciones familiares de PNC. (Foto: ANSES)

Quiénes cobran hoy las asignaciones familiares de PNC. (Foto: ANSES)

Becas Progresar, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 18 de agosto.

Quiénes cobran hoy las Becas Progresar. (Captura: ANSES)

Quiénes cobran hoy las Becas Progresar. (Captura: ANSES)

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