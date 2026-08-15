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El tiempo en Catamarca: ¿Qué dice el pronóstico para el fin de semana largo?

El pronóstico meteorológico anticipa una evolución cambiante con mañanas frescas, períodos de sol y un cierre de fin de semana marcado por la inestabilidad y el descenso de temperatura.

15 Agosto de 2026 00.03

El tiempo durante este fin de semana largo en la Capital catamarqueña tendrá una evolución dinámica, caracterizada por nubosidad variable, períodos de sol, mañanas frescas y el viento como principal protagonista, especialmente durante el sábado y el domingo.

Para transitar estos días de descanso, la ciudadanía y los visitantes deberán atender a las variaciones térmicas y a la rotación de los vientos, factores que condicionarán las actividades previstas tanto al aire libre como en espacios cerrados a lo largo de las distintas jornadas.

Sábado 15: la jornada más templada y ventosa

El sábado 15 se perfila como uno de los días más agradables y templados de todo el período, ofreciendo condiciones propicias para el disfrute general.

Temperaturas: Mínima de 6°C y máxima de 21°C.

Condiciones del tiempo: Habrá nubosidad variable con horas de sol, especialmente durante buena parte de la jornada.

Comportamiento del viento: El viento tendrá nuevamente protagonismo, previéndose una intensidad moderada a regular, con rotación desde el norte hacia el sur, registrando velocidades superiores a las esperadas para el día lunes.

Para actividades al aire libre, será una jornada plenamente aprovechable, aunque se aconseja tener muy en cuenta la presencia e intensidad del viento al momento de planificar salidas o eventos en espacios abiertos.

Domingo 16: tardes agradables y primeras señales de inestabilidad

El domingo 16 mantendrá una continuidad en términos de confort térmico, aunque comenzarán a manifestarse sutiles modificaciones en el horizonte atmosférico.

Temperaturas: Mínima de 7°C y máxima de 19°C.

Condiciones del tiempo: Continuará con nubosidad variable y momentos de sol, manteniéndose temperaturas agradables durante la tarde.

Comportamiento del viento: Soplará del sector sur, con una intensidad ubicada entre leve y moderado, mostrando una menor intensidad en comparación con lo registrado durante el día sábado.

Sin embargo, hacia las últimas horas del domingo y coincidiendo con el cierre del fin de semana largo, comienza a ganar importancia la inestabilidad, acompañada por un marcado aumento de la nubosidad y el desarrollo de condiciones meteorológicas visiblemente más cambiantes que anticipan el panorama del día siguiente.

Lunes 17: cambio de escenario y descenso térmico

El lunes 17, feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, marcará un punto de inflexión con un descenso significativo de la temperatura máxima.

Temperaturas: Mínima de 11°C y máxima de 16°C.

Condiciones del tiempo: La jornada se presentará más fresca, nubosa e inestable.

Comportamiento del viento: Soplará del sector sur con una intensidad situada entre leve y moderado.

El descenso térmico será mucho más evidente durante la tarde, operando como un contraste directo después de un período de temperaturas relativamente agradables experimentadas a lo largo del fin de semana.

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Catamarca Feriado Nacional Fin de semana largo pronóstico del tiempo

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