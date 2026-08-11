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ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 11 de agosto

Quiénes cobran hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

11 Agosto de 2026 00.31

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este martes 11 de agosto para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

 

Pensiones no contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único (Foto: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único (Foto: ANSES)

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones (Captura: ANSES)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

Quiénes cobran la AUH y SUAF (Captura: ANSES)

Quiénes cobran la AUH y SUAF (Captura: ANSES)

SUAF ANSES, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

Quiénes reciben hoy la asignación por Embarazo (Foto: ANSES)

Quiénes reciben hoy la asignación por Embarazo (Foto: ANSES)

Asignación por Prenatal y Maternidad, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 11 de agosto.

(Foto: ANSES)

(Foto: ANSES)

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único (Foto: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único (Foto: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

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