  • Dólar
  • BNA $1365 ~ $1415
  • BLUE $1400 ~ $1420
  • TURISTA $1774.5 ~ $1774.5

23 C ° ST 23.49 °

Unión Radio 91.3 en vivo

ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy viernes 13 de marzo

Conocé quiénes reciben hoy las distintas prestaciones que paga la Administración Nacional de Seguridad Social.

13 Marzo de 2026 01.01

La ANSES confirmó el cronograma de pagos para este viernes 13 de marzo para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy:

  • Documentos terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo.

Quiénes cobran las Pensiones No Contributivas hoy. (Captura: ANSES)
Quiénes cobran las Pensiones No Contributivas hoy. (Captura: ANSES)

 

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy:

  • Documentos terminados en 4: viernes 13 de marzo.

Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo. (Captura: ANSES)
Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo. (Captura: ANSES)

 

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH), quiénes cobran hoy:

  • Documentos terminados en 4: viernes 13 de marzo.

Quiénes cobran hoy la Asignación Familiar por Hijo y la AUH. (Captura: ANSES)

 

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy:

  • Documentos terminados en 3: viernes 13 de marzo.

Quiénes reciben hoy la Asignación por Embarazo. (Captura: ANSES)
Quiénes reciben hoy la Asignación por Embarazo. (Captura: ANSES)

 

SUAF, quiénes cobran hoy:

  • Documentos terminados en 4: viernes 13 de marzo.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 0 y 1: viernes 13 de marzo.
     

Quiénes cobran hoy la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad. (Captura: ANSES)
Quiénes cobran hoy la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad. (Captura: ANSES)

 

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento), quiénes cobran hoy:

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)
Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

Quiénes reciben las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas. (Captura: ANSES)
Quiénes reciben las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas. (Captura: ANSES)

 

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en marzo

De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en marzo de la siguiente manera:

  • La jubilación mínima: $369.600,88;
  • La jubilación máxima: $2.487.063,95;
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $295.680,70;
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $258.649,34;
  • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $169.075,53.

 

Tags
Anses Asignaciones Beneficiarios calendario de pagos Catamarca Fecha de cobro jubilados pensionados

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también