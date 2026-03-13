ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy viernes 13 de marzo

La ANSES confirmó el cronograma de pagos para este viernes 13 de marzo para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy:

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo.

Quiénes cobran las Pensiones No Contributivas hoy. (Captura: ANSES)

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy:

Documentos terminados en 4: viernes 13 de marzo.

Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo. (Captura: ANSES)

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH), quiénes cobran hoy:

Documentos terminados en 4: viernes 13 de marzo.

Quiénes cobran hoy la Asignación Familiar por Hijo y la AUH. (Captura: ANSES)

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy:

Documentos terminados en 3: viernes 13 de marzo.

Quiénes reciben hoy la Asignación por Embarazo. (Captura: ANSES)

SUAF, quiénes cobran hoy:

Documentos terminados en 4: viernes 13 de marzo.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 0 y 1: viernes 13 de marzo.



Quiénes cobran hoy la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad. (Captura: ANSES)

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento), quiénes cobran hoy:

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

Quiénes reciben las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas. (Captura: ANSES)

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en marzo

De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en marzo de la siguiente manera: