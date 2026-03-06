ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy viernes 6 de marzo

La ANSES informó el cronograma de pagos para este viernes 6 de marzo para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de marzo.

Cuándo cobro las asignaciones familiares en febrero 2026 (Foto: ANSES)

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy

Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy

Quiénes cobran hoy la prestación por desempleo. (Captura: ANSES)

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en marzo

De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en marzo de la siguiente manera:

La jubilación mínima: $369.600,88 ;

; La jubilación máxima: $2.487.063,95 ;

; La Pensión Universal de Adultos Mayores ( PUAM ): $295.680,70 ;

): ; Las Pensiones no Contributivas ( PNC ): $258.649,34 ;

): ; La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $169.075,53.

ANSES Catamarca: quiénes cobran el bono de $600.000 que se deposita por única vez en marzo

Con el inicio del calendario de pagos de marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ultima detalles para liquidar haberes con aumento y un conjunto de beneficios que, en determinados casos, pueden superar los $600.000. El esquema se apoya en la actualización por inflación y en la posibilidad de articular distintas prestaciones compatibles entre sí.

El ajuste de las prestaciones se definió a partir del último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente a enero. En función de ese indicador, jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales recibirán una suba del 2,9%, impactando de manera directa en los montos que percibirán millones de beneficiarios durante el mes en curso.

Además del incremento general, algunos titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán percibir montos adicionales si reúnen determinadas condiciones, lo que abre la puerta a ingresos significativamente superiores al promedio habitual.

Cómo se puede superar los $600.000 en marzo

El total superior a $600.000 no corresponde a un bono independiente ni extraordinario. Se trata de la suma de varias prestaciones compatibles entre sí. Aquellos titulares que acumulen determinados beneficios podrán alcanzar un ingreso total estimado de $612.927.

El cálculo se compone de los siguientes conceptos:

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $432.333

Tarjeta Alimentar (familias con un hijo): $52.250

Complemento Leche: $50.094

Volver al Trabajo: $78.000

La arquitectura de este esquema revela un sistema que combina asistencia directa, refuerzo alimentario y programas de inserción laboral. El Complemento Leche, por ejemplo, forma parte del Plan de los 1000 Días (Ley 27.611) y está destinado a garantizar una adecuada nutrición durante el embarazo y la primera infancia, reforzando la protección en una etapa clave del desarrollo.

En paralelo, el programa Volver al Trabajo —continuación del ex Potenciar Trabajo— apunta a personas que buscan capacitarse o reinsertarse en el mercado laboral. Con un monto de $78.000, se integra como un componente más dentro de las prestaciones compatibles.

La combinación de estos instrumentos explica cómo, en determinados casos, el ingreso mensual puede superar la barrera de los $600.000, sin que exista un pago extraordinario específico bajo esa denominación.

Nuevos montos de la AUH tras la actualización del 2,9%

Con el incremento determinado por el IPC de enero, los valores brutos de la AUH quedan establecidos de la siguiente manera:

AUH general por hijo

$132.813 brutos.

Se paga mensualmente el 80% del monto.

El 20% restante se retiene y se abona una vez al año al presentar la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad actualizados.

AUH por hijo con discapacidad

$432.333 brutos.

También se aplica la retención del 20%, que se liquida posteriormente con la acreditación correspondiente.

Este mecanismo de retención anual funciona como herramienta de verificación del cumplimiento de requisitos vinculados a salud y educación, manteniendo el esquema de condicionalidades que caracteriza a la asignación.

Tarjeta Alimentar: montos vigentes

Los titulares de AUH también pueden recibir la Tarjeta Alimentar, destinada a reforzar la compra de alimentos en hogares vulnerables. Los valores vigentes son:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

A diferencia de las asignaciones actualizadas por inflación, este beneficio no se actualiza mensualmente por IPC, por lo que los montos permanecerán sin cambios durante el próximo período.

Quiénes pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo

La AUH está dirigida a un universo amplio de beneficiarios que cumplen con los requisitos establecidos. Entre ellos:

Trabajadores en relación de dependencia con ingresos dentro de los topes establecidos.

Personas cubiertas por una ART.

Monotributistas.

Trabajadores rurales y de temporada.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Beneficiarios de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

Personas que perciben una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.

Un esquema que combina actualización e integración de programas

De esta manera, el esquema de marzo combina actualización por inflación y compatibilidad de programas, generando en algunos casos ingresos superiores a los $600.000 mensuales. La clave no radica en un beneficio aislado, sino en la articulación de distintas prestaciones que, acumuladas, configuran un ingreso significativamente mayor.

La decisión de ajustar las prestaciones en función del IPC del INDEC introduce previsibilidad en los haberes, mientras que la coexistencia de herramientas como la AUH, la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche y Volver al Trabajo permite que determinados hogares accedan a un esquema integral de asistencia económica y social.

Así, marzo inaugura un nuevo calendario de pagos en el que el aumento del 2,9% y la compatibilidad de beneficios delinean un escenario donde, bajo condiciones específicas, el ingreso mensual puede alcanzar los $612.927, consolidando uno de los esquemas de asistencia más relevantes del sistema de seguridad social.