En un duelo con escándalo, Real Madrid le ganó al Benfica en Lisboa

Real Madrid dio el primer golpe en los playoffs de la Champions League al vencer 1-0 a Benfica en Lisboa, en una noche atravesada por la polémica.

El equipo de Álvaro Arbeloa se llevó una ventaja mínima pero valiosa en una serie que quedó cargada de tensión de cara a la revancha.

El Merengue insinuó peligro en el inicio con Arda Güler y Vinicius, mientras que Thibaut Courtois sostuvo al equipo ante las respuestas de Tomas Araújo y Fredrik Aursnes. Antes del descanso, Kylian Mbappé exigió en dos ocasiones a Anatoliy Trubin, figura del conjunto portugués.

El único gol llegó a los 3 minutos del complemento: Vinicius se perfiló en la puerta del área y colgó un derechazo en el ángulo izquierdo.

El festejo del brasileño generó incidentes y derivó en una denuncia por racismo contra Gianluca Prestianni, lo que empañó el triunfo. Con el resultado a favor, Real Madrid administró la ventaja y viajará con mejores perspectivas.

En el Principado, PSG protagonizó una remontada de alto impacto ante Monaco para imponerse 3-2.

Folarin Balogun había puesto 2-0 al local en el arranque, Philipp Kohn le atajó un penal a Vitinha y Ousmane Dembélé salió lesionado.

Sin embargo, el ingreso de Desiré Doué cambió el partido: descontó, asistió a Achraf Hakimi y luego marcó el tanto decisivo.

La expulsión de Aleksandr Golovin terminó de inclinar la balanza para el conjunto parisino, que definirá la serie en casa con ventaja.

Galatasaray dio un paso firme hacia los octavos de final tras golear 5-2 a Juventus en Estambul, en una noche marcada por el debut goleador de Noa Lang.

El equipo turco convirtió su estadio en un escenario asfixiante para el conjunto italiano. Gabriel Sara abrió el marcador tras capturar un balón suelto en el área, pero la reacción visitante fue inmediata: Teun Koopmeiners empató desde el saque del medio y luego firmó un doblete con un remate espectacular para el 2-1 antes del descanso.

Sin embargo, el complemento fue un vendaval local. Noa Lang, en su cuarto partido con Galatasaray, aprovechó un rebote para marcar el 2-2 e iniciar la remontada.

Davinson Sánchez, de cabeza tras un centro de Sara, anotó el 3-2 y su primer gol en la competición. La expulsión por doble amarilla de Juan Cabal condicionó a Juventus y el dueño de casa no perdonó.

Victor Osimhen presionó en la salida y asistió para que Lang empujara el cuarto. Ya con la visita desbordada, Sacha Boey selló el 5-2 definitivo tras otra intervención de Osimhen. Galatasaray viajará a Turín con una ventaja amplia y la ilusión intacta de avanzar de ronda.

Además, Borussia Dortmund superó 2-0 a Atalanta en Alemania y también tomó impulso en su eliminatoria.