Catamarca: Corte programado de energía en Capital por obras de mantenimiento

El servicio eléctrico se verá afectado este lunes 16 de febrero, de 7 a 13 horas, en distintos sectores de San Fernando del Valle de Catamarca.
La empresa EC SAPEM informó que el servicio eléctrico será interrumpido por obras de mantenimiento general y mejoras en el sistema eléctrico en S.F.V. Catamarca.
Zonas afectadas
República, desde Rivadavia a Tucumán
Esquiú, desde 25 de Mayo a Tucumán
Rojas, desde Rivadavia a Italia
Prado, desde Sarmiento a Alem
Salta, desde República a Perú
Tucumán, desde República a Rojas
Vicario Segura, desde Prado a Italia
9 de Julio, desde República a Italia
25 de Mayo, desde Mate de Luna a Italia
Desde la empresa recomendaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios durante el horario indicado.