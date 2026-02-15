Catamarca: Corte programado de energía en Capital por obras de mantenimiento

El servicio eléctrico se verá afectado este lunes 16 de febrero, de 7 a 13 horas, en distintos sectores de San Fernando del Valle de Catamarca.

La empresa EC SAPEM informó que el servicio eléctrico será interrumpido por obras de mantenimiento general y mejoras en el sistema eléctrico en S.F.V. Catamarca.

Zonas afectadas

República, desde Rivadavia a Tucumán

Esquiú, desde 25 de Mayo a Tucumán

Rojas, desde Rivadavia a Italia

Prado, desde Sarmiento a Alem

Salta, desde República a Perú

Tucumán, desde República a Rojas

Vicario Segura, desde Prado a Italia

9 de Julio, desde República a Italia

25 de Mayo, desde Mate de Luna a Italia

Desde la empresa recomendaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios durante el horario indicado.