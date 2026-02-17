Siete provincias en alerta máxima por tormentas, zonda y ráfagas de 90 km/h

La República Argentina enfrenta este martes 17 de febrero una jornada de extrema inestabilidad atmosférica que pone en vilo a gran parte del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha ratificado una serie de alertas amarillas que abarcan diversas regiones del país, desde el Norte Grande hasta los confines de la Patagonia. El organismo técnico advirtió fehacientemente por la aparición de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades, destacando la presencia de lluvias intensas en cortos períodos de tiempo y ráfagas que, en zonas específicas, podrían superar incluso los 90 km/h.

El sector más comprometido por las precipitaciones se localiza en el Noroeste Argentino, donde las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca se encuentran bajo vigilancia estricta. De acuerdo con el reporte oficial, un frente de tormentas aisladas de variada intensidad afectará estas áreas durante la tarde y la noche de este martes. Algunas de estas celdas podrían ser localmente fuertes y estarán acompañadas por una frecuente actividad eléctrica que representa un riesgo latente para la población.

En términos de datos técnicos, el organismo prevé valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 mm, cifras que podrían ser superadas de manera local dependiendo de la evolución del frente. Estas lluvias abundantes convivirán con ráfagas intensas de hasta 80 km/h y la posibilidad de caída de ocasional granizo. Un detalle crucial para la región de la puna y los niveles más altos de la cordillera es que las precipitaciones pueden manifestarse mayormente en forma de nieve y granizo, lo que añade una capa de complejidad logística para quienes transiten por zonas de alta montaña.

Mientras el Norte se prepara para el agua, otras regiones del país lidian con la violencia del viento en diferentes modalidades. En la provincia de Mendoza, rige una alerta amarilla por condiciones típicas del viento Zonda, un fenómeno que suele provocar descensos bruscos de la humedad y un incremento en el riesgo de incendios y desprendimientos en la zona precordillerana. La presencia de este viento seco y cálido exige extremar las precauciones ante la posible caída de ramas o cables que puedan afectar la vía pública.

Paralelamente, la región patagónica enfrenta su propio desafío meteorológico. En amplios sectores de las provincias de Chubut y Santa Cruz, se ha emitido una alerta por vientos fuertes con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Esta velocidad del viento tiene capacidad suficiente para generar daños en infraestructuras ligeras y complicar seriamente la navegación y el tránsito terrestre en las rutas del sur argentino, donde la visibilidad también puede verse comprometida por el polvo en suspensión y el rigor del clima austral.

Protocolo de seguridad y recomendaciones del SMN

Para mitigar el riesgo de accidentes y proteger la integridad física de los ciudadanos, el Servicio Meteorológico Nacional ha difundido una serie de recomendaciones obligatorias. Se insta a la población a evitar salir de su domicilio si no es estrictamente necesario y a no sacar la basura, asegurando la limpieza previa de desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. En el ámbito del hogar, es fundamental desconectar los electrodomésticos y, en caso de que el agua ingrese a la vivienda, proceder al corte inmediato del suministro eléctrico por seguridad.

Asimismo, se recomienda cerrar y alejarse de puertas y ventanas, además de retirar o asegurar cualquier objeto que pueda ser arrastrado por la fuerza del viento y convertirse en un peligro potencial. Para quienes se encuentren al aire libre al momento del inicio de los fenómenos, el consejo oficial es buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado, evitando permanecer a la intemperie bajo cualquier circunstancia. La prevención y el seguimiento de estos protocolos resultan vitales para transitar una jornada marcada por la severidad del clima en siete provincias argentinas.