El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas que abarca a una amplia zona de Catamarca.

Según el organismo, el área de cobertura será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

En cuanto a los valores estimados, se prevén acumulados de lluvia entre 30 y 60 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Alerta amarilla por tormentas en Catamarca: cuáles serán las zonas afectadas

Situación en la Capital

Desde la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Municipalidad de Catamarca aclararon que, en la Capital, la probabilidad de fenómenos intensos es baja.

No obstante, no se descarta que durante la madrugada alguna celda de tormenta pueda alcanzar la ciudad de forma puntual. Las autoridades remarcaron que, al tratarse de una amplia área de cobertura, los fenómenos pueden desarrollarse en distintos puntos y no necesariamente impactar en el ejido capitalino.

Recomendaciones generales

Ante la vigencia del alerta amarilla, se recomienda:

Evitar actividades al aire libre durante tormentas.

No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.

Asegurar objetos que puedan volarse por el viento.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Las autoridades municipales indicaron que continuarán monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas.