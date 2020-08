Horóscopo del día domingo 16 de agosto de 2020

Aries: Aprenderás a dejar espacio a tu pareja para que ella pueda participar de tu vida. Te sentirás confiado en lo laboral.

Amor: No dejes que la atracción física por un tercero eche por la borda lo especial que tienes con tu pareja. Mira tu interior.

Riqueza: Elige con cuidado las batallas en las que participas, porque en esto reside tu capacidad de salir triunfador de ellas.

Bienestar: El ritmo vertiginoso de tu realidad te está impidiendo vislumbrar el camino que debes seguir. Necesitas hacer una pausa para poder encausarte.

Tauro: Día de apariencias enga?osas ya que las cosas no serán lo que parecen. Piensa detenidamente antes de tomar una decisión.

Amor: Suspende compromisos para poder brindarle a tu pareja un cumplea?os como se merece. Aprovecha el día de hoy para adelantar trabajo.

Riqueza: Tu actitud en el ambiente de trabajo está dando una buena imagen a tus superiores y te verás considerado para promociones.

Bienestar: Que tu vida no esté llena solamente de lo material. Existen factores espirituales que no puedes dejar de considerar para tener una vida completa.

Géminis: Tendrás problemas en lo sentimental, pero no llegarán a mayores. Todo terminará felizmente y sin complicaciones.

Amor: Disfruta cada momento junto al amor de tu vida y exprésale tus sentimientos. Utiliza el día de hoy para decirle cuánto la quieres.

Riqueza: Sé más indulgente contigo mismo. La filosofía de nunca es suficiente, sólo te llevará a frustraciones y sinsabores.

Bienestar: Gran parte del atractivo personal reside en la actitud que utilizas para manejarte. Esto distingue a los ganadores de los perdedores.

Cáncer: No te dejes llevar por los regalos que intentan nublar tu juicio. Pon en claro que tu voluntad no puede ser sobornada.

Amor: Hoy recibirás una noticia por parte de tu pareja. Se acercan replanteos en tu forma de llevar la relación.

Riqueza: Se acerca el momento en el que deberás dejar tu puesto actual. Empieza a considerar otras opciones laborales.

Bienestar: Deberás aceptar que el mundo no posee la rigidez que piensas, por eso mismo no debes tomar posiciones extremistas.

Leo: Busca el silencio durante el día de hoy. Podrás meterte en serios problemas si sigues tus impulsos, así que mejor piensa antes de opinar.

Amor: Momento ideal para el acercamiento de la pareja, muéstrate tierno y cariñoso, y no le temas al rechazo. Entrégate por completo.

Riqueza: Los juegos de azar te darán una gran satisfacción económica. Invierte el capital recién ganado en tu hogar o tu coche.

Bienestar: La creatividad debe ser cultivada, no pienses que ella es únicamente innata. Las cualidades naturales deben ser reforzadas con la práctica.

Virgo: Deberás aprender a mantenerte callado porque tus comentarios impertinentes y no pensados te pondrán en un serio aprieto.

Amor: El amor requiere de romanticismo. Tómate tiempo para redactar una carta o un email con tus sentimientos más profundos. Anímate a ser sincero.

Riqueza: Posees todas las características necesarias para ocupar el cargo que siempre so?aste. Demuéstraselo a tus superiores.

Bienestar: No descargues tu frustración, ira y enojo con aquellos que no son responsables de ellas. No castigues a inocentes sólo porque puedes.

Libra: Busca un momento para tener con tu pareja aquella charla que viene tan postergada. Recibes noticias de un amigo lejano.

Amor: Descubrirás nuevas coincidencias con aquella persona en la que estás interesado. Crea las oportunidades para acercártele.

Riqueza: Aprovecha cada momento de paz en el hogar para adelantar tu monta?a de trabajo retrasado. No pierdas tiempo.

Bienestar: No pretendas poder solucionar cada problema de tu vida solo. Sea en lo sentimental, social o laboral, en algún momento requerirás ayuda.

Escorpio: Es de sabios reconocer las propias falencias. Deberás pedir ayuda para poder concretar tus proyectos, pero no insistas en causas perdidas.

Amor: No intentes satisfacer las necesidades de afecto con bienes materiales. Nada puede suplantar el calor de un abrazo.

Riqueza: Los toques finales a tu proyecto más importante parecen no tener fin. Relájate, porque estás a un paso del éxito.

Bienestar: Encontrarás la fuerza interior y la confianza en ti mismo para imponerte y decir que no a situaciones que te opriman. Esto denotará cuánto has crecido.

Sagitario: Estás con más altibajos económicos que de costumbre y conflictos emocionales que te restan fuerzas. Mejor te quedas en casa a descansar.

Amor: Ten un diálogo más fluido con tu pareja. Deberías tratar de no mezclar los problemas laborales con los sentimentales.

Riqueza: Perderás algún bien de importante valor económico. No te preocupes, ya que tendrás un golpe de suerte que te ayudará.

Bienestar: Camina con más energía. Puedes sentirte cómodo a ritmo lento y seguro, pero recuerda que las cosas se resuelven más rápidamente de lo imaginado.

Capricornio: Tiempo de siembra, con una buena cosecha asegurada. Tienes una permanente contención afectiva y tu carisma está al máximo.

Amor: La compa?ía que estabas buscando se encuentra muy cerca. Con tu percepción lograrás descubrir dónde buscar.

Riqueza: Hay muchas posibilidades de aclarar cuestiones legales y administrativas, con nuevas perspectivas y ayudas económicas.

Bienestar: Ahora es un momento para dejar que tu mente se relaje y disfrute libremente. Hoy existe mucha confusión en el ambiente, no te sumes a ella.

Acuario: Verás afectada tu rutina debido a causas que te exceden. Asegúrate siempre de planificar tus actividades con un margen de tiempo.

Amor: Tumbarás viejos esquemas de convivencia que ya no tienen vigencia. Esto traerá aires de renovación a tu hogar.

Riqueza: Tendrás un exceso de trabajo el día de hoy, y no sólo deberás lidiar con el tuyo, sino que también te pedirán ayuda.

Bienestar: La confianza y la entereza para tomar decisiones son facultades que busca la gente en un líder. No necesitarás de nada más para hacer la diferencia.

Piscis: La unión hace la fuerza, busca la colaboración y ayuda de tus amigos para enfrentar las situaciones que estás viviendo.

Amor: Dejarás de lado tu apariencia estoica y mostrarás tus debilidades. Tu pareja descubrirá en ti un costado completamente nuevo.

Riqueza: Tendrás discusiones y enfrentamientos con tus subordinados. Deberás tomar responsabilidad por sus errores.

Bienestar: Deja de lado tus miedos e inseguridades personales. La autoestima es la llave para alcanzar la plenitud en cada aspecto de tu vida.