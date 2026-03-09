Horóscopo de hoy, lunes 09 de marzo de 2026

ARIES

Si tiene hijos, ellos serán los protagonistas del día. Hoy pondrá en marcha nuevos negocios. Buen día para hacer uso de sus influencias con los jefes. Sentirá cansancio, pare un poco.

TAURO

Hay una persona que le está trasladando energía negativa. Momento idóneo para comenzar un plan de ahorro. Abandone esa preocupación, le renuevan el contrato. No estaría de más revisar su colesterol.

GÉMINIS

Tiene que esforzarse para mantener su relación amorosa. Debe dar salida a ese dinero ahorrado, regálese un capricho. En esta jornada lo laboral cobra protagonismo. Debe dedicar un poco más de tiempo a cuidarse.

CÁNCER

Su empeño por darse a los demás le será muy placentero. Mejora el nivel de sus ingresos. El trabajo del pasado empieza a dar sus frutos. Si se ha puesto a dieta, no deje de controlarse.

LEO

Emocionalmente, no estará tan agitado como otros días. Un desafortunado percance podría hacerle perder dinero. Sus superiores premian su profesionalidad. Los excesos están mermando su salud.

VIRGO

Buen día para comenzar una nueva amistad. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Su afán por superarse cada día hará que su trabajo mejore. Controle su mal carácter o su salud se resentirá.

LIBRA

Si está comenzando una relación, puede ser algo serio. Van a llegar unos pagos que no esperaba. Las disputas en su trabajo le harán tomar una decisión. Duerma bien y estará en forma.

ESCORPIO

Se considera muy querido y ello le hace feliz. Quizá aparezca un gasto doméstico imprevisto. En el trabajo, concéntrese más, anda algo despistado. Tenga cuidado con las caídas.

SAGITARIO

Reflexione sobre la actitud que mantiene con el ser amado. Ahorre todo lo que pueda, se acercan pagos importantes. Profesionalmente, le surgirán buenas oportunidades. Aumento de peso, cuidado con las comidas y bebidas.

CAPRICORNIO

Conseguirá más de los suyos con diplomacia. En los gastos, no sobrepase los límites de lo sensato. Échele ganas al trabajo y verá los resultados. No se preocupe tanto por su salud, es mucho mejor de lo que cree.

ACUARIO

Lo que ha comenzado como broma, puede acabar en amor. Los problemas económicos se resuelven inesperadamente. En su trabajo, no se deje llevar por un exceso de ambición. Su hígado está perfecto, pero no abuse del alcohol.

PISCIS

Las promesas amorosas deberá cumplirlas. Día de gran confusión económica. Sea más tolerante con sus compañeros de trabajo. Cuídese más, mantenga la línea y no cometa excesos.