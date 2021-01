Horóscopo del día lunes 11 de enero de 2021

Aries

Comienza una semana en la que vas a encontrar una fortaleza en ti que no te esperabas ya que has pasado por algún que otro bajón últimamente. Pero te las apañarás muy bien y te sentirás con poder. Sonreirás porque ves que puedes disfrutar de muchas cosas.

Tauro

Cada vez que piensas en lo que dejaste de lado, no haces otra cosa que retroceder y eso no es algo bueno para ti. Hoy debes mirar de frente y no dar más vueltas a lo que ya es pasado. Solo tienes el presente en tus manos, goza de él.

Géminis

Aunque no te apetezca, no debes negarte a un favor que te pedirá un amigo, un conocido o conocida o un familiar. Muchas veces, cierto egoísmo sale a relucir con demasiada fuerza. Y lo cierto es que no te conviene nada porque empaña tus relaciones.

Cáncer

Sigues pensando en volcar parte de tu tiempo en actividades altruistas y es que vas a sentir un impulso muy generoso y con sentimientos muy idealistas. Debes sentirte bien con todas esas ganas de ayudar porque en realidad traen buenos augurios.

Leo

Sabes que si haces lo correcto hoy, incluso si te supone un cierto esfuerzo, alguien va a estar mejor y eso es algo que en el fondo debes valorar mucho. Encontrarás una sonrisa en alguien que no te esperas porque no te parecía una persona a la que cayeras bien.

Virgo

Cuidado con las informaciones que puedas dar hoy, porque algunas pueden causar algún perjuicio a alguien. No lo harás de manera intencionada, pero es necesario tener más cautela con lo que cuentas o dices. Ten en cuenta que no sabes dónde pueden llegar eso comentarios.

Libra

La introspección y el análisis serán las claves de este día en el que preferirás estar a tu aire y no contarle a nadie lo que te pasa por la cabeza. Quizá sea un viaje interior del que puedes aprender mucho de ti. Solo hace falta que lo hagas con total calma.

Escorpio

No debes tirar la toalla en ningún aspecto hoy por mucho que haya algunos obstáculos que no puedas controlar fácilmente. Deja pasar el día y mañana lo verás todo desde una perspectiva mejor. A veces los árboles no dejan ver el bosque.

Sagitario

Reconocer tus emociones y aceptarlas sin oponerte a ellas, puede ser una manera especialmente buena para sentirte mejor. Si te lo propones, lo vas a conseguir y comprobarás el bien que te hace. No te castigues por un error, soluciónalo cuanto antes.

Capricornio

Sería bueno reflexionar hoy sobre cierta tendencia que puede aparecer en ti de conservadurismo en muchos sentidos. Debes abrir tu mente a nuevas ideas y conceptos, especialmente si tienes hijos. Verás que no es tan malo lo que te proponen.

Acuario

Ha llegado el momento de cambiar esas cosas que no te hacen bien en lo físico. Si crees que no puedes hacerlo sin ayuda, búscala, ya que alguien puede darte muchas pautas que te ayuden en esa meta. Lo importante es que lo consigas y te sientas bien.

Piscis

Apártate un poco de la tecnología y busca un momento para pasear o leer o cualquier otra actividad que no sea estar pegado a una pantalla. Todo te parecerá de otra manera si tomas un poco de distancia. La naturaleza te puede hacer mucho bien.