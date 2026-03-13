El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la tarde de este sábado 14 en áreas de la provincia de Catamarca.

De acuerdo con el informe, el área bajo alerta podría verse afectada por tormentas aisladas, algunas de ellas de intensidad fuerte. Estos fenómenos podrían estar acompañados por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h y abundantes precipitaciones en cortos períodos.

Alerta amarilla por tormentas para este sábado en Catamarca

En cuanto a las lluvias, se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros, aunque estos registros podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Desde la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Capital aclararon que no se esperan fenómenos significativos de manera generalizada en la ciudad. En ese sentido, indicaron que las tormentas previstas dentro del área alcanzada por el alerta serían aisladas y muy localizadas, por lo que podrían desarrollarse en sectores específicos y no afectar a toda la región al mismo tiempo.