Horóscopo del día viernes 23 de octubre de 2020

ARIES

El romanticismo mal entendido creará conflictos. Estudie sus inversiones o tendrá problemas económicos. Planee la estrategia a seguir en el trabajo. El ejercicio es fuente de salud.

TAURO

Haga que el día de hoy sea muy especial para su pareja. Sea cuidadoso con sus inversiones. Su profesionalidad le hará salir airoso de los problemas. Intente relajarse y descansar todo lo que pueda.

GEMINIS

Ordene sus sentimientos y así evitará malentendidos. Controle las vueltas que le den en los comercios. En el trabajo, hay quien no comprende su actitud. El cansancio puede ocasionarle jaquecas.

CÁNCER

La familia será su gran apoyo. Surgen gastos imprevistos relacionados con su coche. El ambiente laboral se presenta tranquilo y sin cambios. Evite los excesos en la alimentación.

LEO

Nuevas personas se interesarán por usted. No tome decisiones económicas a la ligera. Sus jefes valoran su trayectoria profesional. Abusar del ejercicio físico no es recomendable.

VIRGO

Obtendrá buenos resultados en el amor. Ese negocio empieza a dar sus frutos. Échele ganas al trabajo y verá los resultados. Su estado de salud no sufrirá variaciones importantes.

LIBRA

Dedique más tiempo a los asuntos del corazón. Controle su economía, se avecinan gastos. Los retos laborales le estimulan, eso gusta a sus jefes. Vigile su alimentación o surgirán problemas.

ESCORPIO

No dé vueltas a la cabeza, refuerce sus relaciones familiares. Compre algo nuevo y no se gaste un dineral en reparaciones. Su trabajo le avala, no lo olvide. Los rayos del sol son una fuente inagotable de salud.

SAGITARIO

Una persona que no le conviene acapara su atención. Juegue a la lotería, podría tocarle. La colaboración de sus compañeros le será muy útil. Continúa su buena racha física.

CAPRICORNIO

Procure demostrar más comprensión hacia sus familiares. Día de tensión por asuntos de dinero. Jornada favorable para firmar un contrato laboral. Anote en su agenda la revisión de la vista.

ACUARIO

En el amor, estará muy seguro de sí mismo y no escuchará a nadie. Su economía es preocupante. Emprenda aquel viejo proyecto laboral. Salga con sus amigos y verá como su salud mejora.

PISCIS

Apertura y comunicación interesantes con sus familiares. Posibilidad de que sus ingresos mejoren. Etapa de cambios constantes en el trabajo. Procure adelgazar haciendo deporte.