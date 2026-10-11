Horóscopo de hoy domingo 11 de octubre de 2026

Aries

Vas a sentir la necesidad de resolver una situación que venís postergando. Antes de tomar una decisión, tomate un momento para evaluar las alternativas y evitar actuar por impulso.

Tauro

El domingo favorece los momentos de tranquilidad y los encuentros con personas cercanas. Aprovechá para desconectar de las obligaciones y dedicarle tiempo a aquello que te hace bien.

Géminis

Una conversación puede ayudarte a descubrir una nueva perspectiva sobre un tema que te preocupa. Escuchá con atención y no descartes una propuesta solo porque implique salir de tu zona de confort.

Cáncer

Las emociones pueden ocupar un lugar central durante la jornada. Es un buen momento para expresar lo que sentís y reconocer qué necesitás para recuperar la tranquilidad.

Leo

Una idea o un proyecto puede volver a entusiasmarte. Aprovechá el impulso para organizar tus próximos pasos, sin exigirte resultados inmediatos ni compararte con los demás.

Virgo

La necesidad de tener todo bajo control puede impedirte disfrutar del día. Intentá flexibilizar tus planes y recordá que descansar también es una forma de cuidar tu bienestar.

Libra

El domingo te invita a recuperar el equilibrio entre tus deseos y las expectativas de los demás. Una decisión pendiente puede empezar a aclararse si priorizás lo que realmente necesitás.

Escorpio

Podrías encontrar una respuesta en una charla que no esperabas tener. Mantené una actitud abierta y evitá sacar conclusiones apresuradas sobre las intenciones de otras personas.

Sagitario

Las ganas de cambiar de aire y hacer algo diferente van a estar presentes. Una salida espontánea o un encuentro inesperado puede ayudarte a renovar el ánimo antes de comenzar la semana.

Capricornio

Es posible que sigas pensando en tus responsabilidades, incluso durante el descanso. Organizá las prioridades para los próximos días, pero permitite disfrutar del domingo sin anticiparte a todos los problemas.

Acuario

Tu creatividad puede ayudarte a encontrar una solución diferente para una situación cotidiana. Compartir tus ideas con alguien de confianza también puede abrirte nuevas posibilidades.

Piscis

Tu intuición puede orientarte frente a una decisión personal. Prestá atención a tus emociones, pero buscá claridad antes de actuar y no te hagas cargo de problemas que corresponden a otras personas.