ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Buen momento para charlas sinceras que aclaren malentendidos y acerquen a alguien especial. Evitá compras impulsivas; conviene moderar gastos del fin de semana. Energía en alza, aunque necesitás bajar un cambio y descansar.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Clima tranquilo y propicio para muestras de cariño o planes en casa. Posibles gastos no previstos; evitá obsesionarte con las finanzas y tené templanza. Jornada para priorizar el descanso físico y no exigirte de más.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Evitá sacar conclusiones apresuradas; escuchá bien antes de responder y disfrutá de encuentros sociales. Mantener un criterio prudente y ordenado con tus recursos te ayudará a cerrar la semana sin sobresaltos. Estado de ánimo algo cambiante; buscá planes livianos y divertidos para despejarte.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Fuerte conexión afectiva, ideal para fortalecer la pareja o abrirte a una charla pendiente. Día favorable para ordenar asuntos pendientes y aprovechar buenas oportunidades. Alta vitalidad; procurá no cargar con problemas ajenos y regalate horas de cuidado personal.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Jornada favorable para expresar lo que sentís y disfrutar de reuniones o salidas. Conviene actuar con moderación y no dejarte llevar por compras por capricho. Controlá el nerviosismo y el impulso al hablar; buscá espacios tranquilos para bajar tensiones.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Mostrá tus emociones sin analizar cada detalle; soltar el control mejora el vínculo. Cuidá tu economía y evitá gastos innecesarios. El estrés puede jugarte en contra si te sobreexigís; date permiso para descansar la cabeza.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Buscá armonía y empatía en tus relaciones para evitar roces menores. Invertí solo en lo necesario; puede surgir algún ingreso o incentivo inesperado. Energía algo más baja de lo habitual; hacé pausas de descanso para recuperarte.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Dejá atrás los celos y apostá por la confianza y la apertura emocional. Buen momento para revisar movimientos y mantener cautela con tus cuentas. Día activo, sobre todo por la mañana; reservá las últimas horas para el descanso total.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Evitá discusiones y buscá planes espontáneos o culturales para disfrutar sin presiones. Buen ojo para compras del hogar o decisiones prácticas si evitás impulsos. Cuidá tu ritmo y no dejes que las obligaciones te resten energía para el fin de semana.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Momento sentimental intenso; el diálogo claro ayuda a destrabar tensiones y sumar cercanía. Buen día para ordenar prioridades y evaluar próximos proyectos sin apuro. Combatí la desidia para que no se acumulen tareas y no dejes que leves molestias opaquen el día.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Los astros invitan a salir de la rutina, charlar y dejarte sorprender por un encuentro. Mantené el orden y evitá decisiones apresuradas en gastos o planes compartidos. Buena energía y mente creativa; buscá actividades que respeten tu independencia y te inspiren.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Día propicio para acercarte a alguien especial con sinceridad y sin depender de opiniones externas. Administrá con cautela y evitá compromisos económicos que te quiten tranquilidad. Mantené la firmeza en tus decisiones y reservá momentos de calma para recargar energías.