  • Dólar
  • BNA $1375 ~ $1425
  • BLUE $1405 ~ $1425
  • TURISTA $1787.5 ~ $1787.5

10 C ° ST 9.87 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Horóscopo de hoy, domingo 24 de mayo de 2026

Conocé qué te deparan los astros para el día de hoy.

24 Mayo de 2026 08.21

Aries

Sentirás ganas de avanzar y resolver asuntos pendientes, pero será importante no actuar con apuro. La paciencia puede ayudarte a obtener mejores resultados.

Tauro

Las energías favorecen los momentos de calma y disfrute. Un buen día para conectar con afectos cercanos y dedicarte tiempo a vos mismo.

Géminis

Tu capacidad de comunicación estará muy activa. Conversaciones importantes o noticias inesperadas podrían abrir nuevas oportunidades.

Cáncer

Las emociones estarán presentes y será clave encontrar espacios de tranquilidad. Escuchar lo que necesitás puede ayudarte a recuperar equilibrio.

Leo

Tu carisma estará en alza y podrías destacarte en reuniones o actividades sociales. Aprovechá para compartir y fortalecer vínculos.

Virgo

La organización será tu mejor aliada durante la jornada. Resolver pendientes o planificar la semana te permitirá sentir mayor tranquilidad.

Libra

Buscar armonía en tus relaciones será fundamental. Una charla sincera puede ayudarte a aclarar diferencias o fortalecer un vínculo importante.

Escorpio

La intuición estará especialmente fuerte. Confiar en tus percepciones te ayudará a tomar decisiones acertadas, siempre evitando impulsos extremos.

Sagitario

El día invita a romper la rutina y buscar nuevas experiencias. Un cambio de aire o una actividad distinta puede renovar tu energía.

Capricornio

Las responsabilidades podrían demandar atención incluso en domingo, pero encontrar momentos de descanso será clave para mantener el equilibrio.

Acuario

Las ideas y proyectos a futuro toman protagonismo. Tu creatividad estará potenciada y podrías encontrar inspiración en conversaciones o encuentros inesperados.

Piscis

La jornada favorece la introspección y el descanso emocional. Tomarte un momento para vos será importante para recargar energías y ordenar pensamientos.

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también