Horóscopo de hoy, jueves 20 de agosto del 2026

ARIES

La persona amada está muy pendiente de usted. Quizá un amigo le dé interesantes sorpresas económicas. Puede encontrar el trabajo con el que sueña. El pescado le repondrá el fósforo que le hace falta.

TAURO

Incidentes con terceros harán tambalear su relación amorosa. La suerte estará de su lado en lo referente a la economía. La agresividad en el trabajo no conduce a nada. Guarde las fuerzas para el fin de semana.

GÉMINIS

Emocionalmente, comienza una etapa bastante satisfactoria. Vuelva a ajustarse el cinturón. Intente conseguir un buen ambiente laboral. La actividad artística es ideal para acabar con el estrés.

CÁNCER

Momento para afianzar su relación de pareja. Se produce un cambio de interés en las hipotecas. Ocasión propicia para obtener mejoras laborales. Muchas horas delante del ordenador cansarán su vista.

LEO

Ratos de ocio y calma, incluso en soledad. No deje que la ambición ciegue la realidad. Intente trabajar de forma ordenada a pesar de las prisas. La energía hay que ahorrarla, no le sobra.

VIRGO

Desengaño amoroso. Cuenta con una gran intuición para los negocios. Realice su trabajo con entusiasmo y ganas de cambios. En estos momentos, su cuerpo necesita descanso.

LIBRA

Puede haber trampas amorosas a su alrededor. Ahora lo más inteligente es no gastar. Prudencia si aparecen dificultades en el trabajo. Su cuerpo necesita más mimos.

ESCORPIO

Hoy es el día de hacer algo especial con su pareja. Con el dinero recuperado, podrá darse algún capricho. Mucha atención con los contratos que surjan en el trabajo. Óptima salud, pero protéjase de las corrientes.

SAGITARIO

Aclare sus sentimientos para no hacer daño a nadie. Mucho cuidado si alguien le pide un aval. A pesar de las numerosas tareas laborales, sale airoso. Su espalda necesita una puesta a punto y más descanso.

CAPRICORNIO

Vivirá momentos idílicos en la intimidad. Tendrá que hacer frente a un gasto inesperado. Le van a pedir su opinión para analizar un trabajo. Su cabeza estará más sensible que de costumbre.

ACUARIO

Sin esperarlo, el amor invadirá su corazón. Excelente día para realizar operaciones bursátiles. En estos momentos está feliz con su actividad profesional. Se sentirá con ganas de iniciar nuevas actividades físicas.

PISCIS

Dialogue con su pareja sin intentar imponerse. Bache económico superado. Tendrá buena suerte al tomar sus decisiones laborales. Contrólese con la comida y la bebida.