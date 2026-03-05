Horóscopo de hoy, jueves 05 de marzo de 2026

ARIES

No se rinda ante los obstáculos amorosos. Buen día para sacar adelante proyectos económicos. Jornada dura en el trabajo, intente concentrarse. La base de una buena salud está en una sana rutina diaria.

TAURO

La relación amorosa avanza hacia una fase más íntima. Debe velar más por sus intereses económicos. Su petición de trabajo ha sido tenida en cuenta. Riesgo de enfriamiento.

GÉMINIS

En el amor, estará muy seguro de sí mismo y no escuchará a nadie. Posibilidad de tener ingresos extraordinarios. Sus jefes le harán sentir que de usted depende el trabajo. Asuma sus limitaciones o tendrá problemas de salud.

CÁNCER

Medite sus decisiones acerca de esa persona que le interesa. El nuevo puesto de trabajo le reporta mayores beneficios. Pequeña contrariedad de tipo profesional. Cuide su imagen, se sentirá mejor.

LEO

Abandone ese malhumor, su pareja le necesita. Tenga cuidado, gasta demasiado dinero. Una actitud excesivamente ambiciosa en su trabajo, puede crearle enemigos. Cuidado con las afecciones auditivas.

VIRGO

El sexo opuesto se sentirá muy atraído por usted. Jornada aciaga para nuevas inversiones o negocios. Tiene la sensación de que sus jefes le exigen demasiado. Si no cuida su estómago las cosas se pueden complicar.

LIBRA

Enfrentamientos con su pareja. Las decisiones de otros le reportarán beneficios. Ser demasiado ambicioso en su trabajo no es aconsejable. El zumo de naranja en ayunas es muy saludable.

ESCORPIO

Momento perfecto para aumentar el número de amigos. Tiene una habilidad especial para aumentar sus ingresos. El agobio no es bueno para terminar el trabajo a tiempo. Sin más dilación, hágase un chequeo.

SAGITARIO

Hoy afianzará su amor. En el aspecto económico tendrá un éxito increíble. Resuelva ese injustificado malestar con un compañero. A su espalda no le conviene cargar peso.

CAPRICORNIO

Debe ir superando esa ruptura sentimental, salga a divertirse. Cuidado con los imprevistos, reserve algo de dinero. Deberá enfrentarse a obstáculos laborales sin importancia. Su salud no ofrece preocupación.

ACUARIO

Céntrese en el presente y en sus proyectos de familia. Buen momento para resolver problemas económicos. Ambiente de trabajo armonioso, contribuya a conservarlo. Excelentes condiciones físicas y mentales.

PISCIS

El entorno familiar está revuelto. Si no tiene cuidado, puede pasar apuros económicos. Confíe en el compañero de trabajo que quiere ayudarle. Las «tapas» una noche no están mal, convertirlas en su dieta, sí.