Horóscopo de hoy, domingo 01 de marzo de 2026

Aries. Con serenidad irás sorteando los escollos de a uno. En lo amoroso no esperes un milagro, sólo reencuentros a la vuelta de la esquina.

Amor: Muéstrate más afectuoso con tu pareja. No importa cuán cansado estés, una sonrisa y una palabra cariñosa no cuestan mucho.

Riqueza: La indecisión es natural en los humanos, pero igualmente ten cuidado de lo que decides en cuanto a tus finanzas.

Bienestar: En lugar de pretender estar por encima de tus emociones, haz esfuerzos por entrar en contacto con ellas a través del amor de tu pareja.

Tauro. Deberás vivir algunas tensiones en la jornada de hoy, debido a asuntos no resueltos en el seno familiar. No te dejes llevar.

Amor: La desconfianza aflorará el día de hoy en la pareja. Los malos entendidos los llevarán a sacar erradas conjeturas. Cuidado.

Riqueza: No puedes tener siempre éxito en el primer intento. Asimila el fracaso y utilízalo a tu favor para seguir adelante.

Bienestar: Evita hacer preguntas a las que sabes no hay respuestas. Deberás aprender a aceptar tu destino y hacer lo mejor para procurar salir adelante.

Géminis. Tendrás la tendencia a confiar de más en las personas equivocadas en la jornada. No te dejes llevar por las primeras impresiones.

Amor: Encontrarás en tu pareja amor y apoyo incondicional. Sentirás que tu vida solo tiene sentido junto a ella.

Riqueza: Iniciarás la semana con muy buenas perspectivas en lo que a lo laboral se refiere. No dejes que la dejadez opaque tus chances.

Bienestar: Es importante entender que nuestra visión de la realidad puede no ser compartida por todas las personas que nos rodean. Aprende a ser tolerante.

Cáncer. Te gustará regalarte algún lujo como una buena comida. Debes aprender a disfrutar de la vida a cada instante.

Amor: Si quieres resolver un problema, lo primero que debes hacer es enfrentarlo. Habla desde tu corazón y todo saldrá bien.

Riqueza: Este día todo te costará el doble. No realices gastos en cosas innecesarias. Lo que hoy ahorres te permitirá hacer buenas inversiones a futuro.

Bienestar: Si te sientes triste y desilusionado, será muy bueno que busques refugio en verdaderos amigos. Ellos sabrán cómo darte ánimo.

Leo. Hoy podrás desarrollar tu faceta artística. No tengas miedo y déjate llevar por tu creatividad e intuición.

Amor: Intenta mejorar el diálogo con tu pareja y vendrán tiempos de fuertes pasiones. Entrégate por completo.

Riqueza: Todo el tiempo de sacrificio dará sus frutos en breve. Has hecho una gran apuesta a futuro y serás recompensado por eso.

Bienestar: No permitas que tus impulsos te lleven a realizar actos de los que podrías arrepentirte. Debes imponer la razón ante todo.

Virgo. Estás corriendo una carrera diaria. Debes pasar a boxes y acordarte de vez en cuando de quiénes te quieren de verdad.

Amor: Van a pincharte donde más te duele para comenzar una pelea contigo. No cedas, siempre es mejor un beso y un abrazo.

Riqueza: Tal vez consigas un nuevo trabajo o se presenten nuevas oportunidades hoy. Tienes una base económica buena para hacer un cambio.

Bienestar: Aunque no sea feriado, será un día adecuado para desconectarte de todos y todo. Regálate un buen masaje y preocúpate más por tu salud psíquica y física.

Libra. Una nueva ilusión se despierta en tu vida. Un amigo se acordará de ti y te dará de regalo que te sorprenderá.

Amor: Te sentirás atraído por una persona que antes no lograba llamar tu atención. Sentirás mucha curiosidad por sus encantos.

Riqueza: Sé prudente en los tratos monetarios, no te arriesgues, sobre todo si se trata de asociaciones, o de la elección de tus socios.

Bienestar: Los demás pueden recriminarte tu excesiva frialdad. Necesitas ayuda para aprender a darle salida a todas las emociones que tienes en tu interior.

Escorpio. Puedes perder el control, la camaradería estará ausente debido a la presión que percibes de los demás. Intenta recobrar la calma.

Amor: Buen período para declarar tu amor sin prejuicios ni temores. Rencores y resentimientos se descartan de tu inventario.

Riqueza: Te encontrarás con posibilidades de mejorar tus finanzas. No descartes las inversiones a largo plazo, pueden ser muy redituables.

Bienestar: Reclama ante las cosas que creas injustas, quedándote con la disconformidad no lograrás nada. Se te presentará una oportunidad única, aprovéchala.

Sagitario. Acude a otras personas cuyos talentos y habilidades se complementan con los tuyos, unir fuerzas e ideas resultará muy beneficioso.

Amor: Te sentirás con muchas ganas de mostrar tus afectos de manera directa y sin rodeos. Vivirás con mayor intensidad tus relaciones.

Riqueza: Conéctate con personas influyentes, tendrás acceso a fama y dinero. Busca estímulos internos y te sentirás seguro en todo lo que emprendas.

Bienestar: Te verás reconocido por de extraños. Sacarás provecho de tu seguridad y enfrentarás nuevas propuestas de crecimiento personal.

Capricornio. Tu virtud de madrugar te hace lúcido y el día te rinde al máximo. Mantén esa disciplina y el éxito estará asegurado.

Amor: Los manipuladores a la larga llevan las de perder. No utilices a las personas aun cuando pienses que te van a beneficiar.

Riqueza: Cerrarás un ciclo de magníficas oportunidades para recibir dinero y tener agradables noticias.

Bienestar: Observarás las dificultades con distancia para poder reformarlas. Siempre es mejor dejar pasar la tormenta para evaluar lo que sucede, y actuar.

Acuario. La amistad es para ti una cuestión de vida o muerte. Eres exigente en ese ámbito y, a su vez, tu compromiso es el motivo de su existencia.

Amor: Te sientes atraído por personajes que están rodeados de un halo misterioso. Recuperas el gusto por el erotismo y la pasión.

Riqueza: No has podido surgir en tu trabajo. Esto no se debe a que no hagas nada por ello sino porque la gente que te rodea te hunde.

Bienestar: Dedícale más tiempo para asimilar mejor los alimentos y disfrutar de la mesa. Cuida tu dieta alimentaria en calidad y cantidad.

Piscis. Deberás decidir entre dos propuestas. Si no estás convencido con ninguna, busca ayuda, pero hay una que sí vale la pena.

Amor: Que la rutina no se apodere de tu relación. Lencería erótica o algún juguete sexual pueden poner pimienta en la pareja.

Riqueza: Iniciarás la jornada de hoy a todo vapor, con un par de inconvenientes y corridas durante la primera mitad del día.

Bienestar: Deja que la vida te sorprenda y no intentes apresurar el curso de los hechos. Tu ansiedad te está matando, aprende a controlarla.