Horóscopo de hoy lunes 9 de febrero

Aries (21 marzo - 19 abril)

Amor: La intensidad será la clave. Si hay algo oculto en tu relación, hoy podría salir a la luz para ser sanado.

Trabajo: Es un excelente día para investigar inversiones o gestionar seguros y trámites legales. Tu olfato para los negocios está muy agudo.

Consejo: No te dejes llevar por celos o luchas de poder innecesarias.

Tauro (20 abril - 20 mayo)

Amor: La Luna en tu signo opuesto pone el foco en los demás. Un socio o tu pareja necesitará tu apoyo total. Escucha más de lo que hablas.

Trabajo: Momento ideal para negociar contratos. Tu calma será tu mejor herramienta frente a personas intensas.

Salud: Bebe mucha agua; necesitas ayudar a tu cuerpo a eliminar toxinas.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Amor: El romance pasa por la ayuda mutua. Pequeños actos de servicio hacia tu pareja fortalecerán el vínculo hoy.

Trabajo: Te sumergirás en tareas detalladas que requieren mucha concentración. Evita las distracciones de las redes sociales.

Bienestar: Presta atención a tu sistema digestivo; evita comidas muy pesadas en este inicio de semana.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Amor: ¡Energía de conquista! Te sientes apasionado y creativo. Es un gran día para una cita romántica o para expresar tu amor de forma dramática y sincera.

Trabajo: Tu creatividad está por las nubes. Si trabajas en arte, diseño o con niños, hoy será un día de grandes logros.

Suerte: El número 5 y los tonos rojizos te darán confianza.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Amor: Sentirás la necesidad de refugiarte en la intimidad de tu hogar. Una charla profunda con un familiar te traerá claridad.

Trabajo: Día para trabajar desde la sombra o poner orden en tu oficina personal. No busques el aplauso hoy; busca la eficiencia.

Reto: No permitas que un recuerdo del pasado nuble tu presente.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Amor: Tus palabras tienen un peso magnético. Podrías atraer a alguien simplemente por tu forma de razonar y hablar.

Trabajo: Excelente día para ventas, marketing o cualquier tipo de comunicación. Lograrás convencer a los más escépticos.

Consejo: Anota esas ideas que te surjan de repente; son oro puro.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Amor: Buscarás seguridad y compromiso. No te conformarás con promesas vacías; necesitas hechos concretos.

Dinero: Foco total en tus finanzas. Es un buen lunes para organizar tus gastos del mes o buscar una nueva fuente de ingresos.

Salud: Un poco de ejercicio de fuerza te ayudará a asentar tu energía.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Amor: Con la Luna en tu signo, tu magnetismo es irresistible. Es "tu" día. Lo que desees manifestar en el amor tiene vía libre.

Trabajo: Te sientes empoderado y con control. Es el momento de tomar esa decisión importante que venías postergando.

Bienestar: Confía en tu intuición por encima de cualquier consejo externo.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Amor: Un lunes de perfil bajo. Quizás prefieras procesar tus sentimientos en soledad antes de compartirlos.

Trabajo: Cuidado con los malentendidos o personas que actúan a tus espaldas. Mantén tus planes en secreto por hoy.

Consejo: La meditación será tu mejor aliada para evitar el estrés matutino.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Amor: Las amistades se vuelven intensas. Alguien de tu entorno social podría mostrar un interés más profundo hacia ti.

Trabajo: El trabajo en equipo será muy productivo, siempre y cuando todos compartan la misma visión apasionada que tú.

Suerte: Los proyectos a largo plazo reciben un empujón cósmico hoy.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Amor: Tu carrera podría quitarte tiempo para el amor hoy. Trata de compensar a tu pareja con un mensaje cariñoso durante el día.

Trabajo: Estás en el centro de atención. Un jefe o figura de autoridad reconocerá tu capacidad para manejar crisis.

Reto: No dejes que la ambición te vuelva demasiado frío con tus colaboradores.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Amor: Sueñas con horizontes lejanos. Si tienes pareja, es un lunes ideal para planear un viaje que transforme la relación.

Trabajo: Tu mente se expande. Excelente día para exámenes, estudios o temas legales. Todo lo que implique ampliar tus conocimientos fluirá.

Bienestar: Una lectura inspiradora al final del día te ayudará a dormir mejor.