Milei encabezó el acto de traslado del sable corvo de San Martín en Santa Fe

El presidente Javier Milei encabezó un acto por el aniversario del Combate de San Lorenzo, atravesado esta vez por la histórica entrega del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo de aquella localidad. A lo largo de su discurso, el mandatario resaltó el "valor histórico" e "inclaudicable" de la espada y destinó algunas críticas contra sectores del peronismo, a quienes les atribuyó haberse expresado en contra del traslado del sable.

"Hoy estamos aquí para conmemorar el aniversario del combate que dio inicio a nuestra campaña libertadora. en este mismo campo nuestros granadreros derramaron su sangre por una patria que se estaba gestando en el corazon de nuestros próceres y fueron victorosos", destacó Milei al comienzo de su discurso.

"Hoy también consagramos el retorno del sable corvo del General San Martín al regimiento de Granaderos. Se trata de la espada que trajo libertad a tierras que solo conocían el sometimiento. Es la espada que nos recuerda que la libertad es inclaudicable y que si uno lleva adelante los sacrificios que se demandan, se pueden alcanzar cimas inmensas", señaló Milei.

El mandatario llegó a la provincia acompañado de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y de algunos de sus funcionarios, entre los que destacan, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Defensa, Carlos Presti, el ministro de Interior, Diego Santilli y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Cerca de las 19, comenzó la ceremonia oficial en el parque histórico Campo de Gloria. Minutos después, el Presidente arribó al predio acompañado por Karina Milei y la diputada libertaria santafesina Romina Diez.

Según anticiparon medios locales en el Campo de Gloria se montaron palcos diferenciados: uno para Milei y sus funcionarios, Pullaro y el intendente local Leonardo Raimundo; un segundo espacio para autoridades provinciales y municipales; y el tercero para referentes libertarios de Santa Fe.

De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales, durante la ceremonia no habrá otros discursos políticos, ya que el objetivo del evento es la recreación del Combate de San Lorenzo.

El encuentro cobra especial relevancia ya que desde hace 26 años que un presidente de la Nación no participaba del acto central del Combate de San Lorenzo, que tuvo lugar el 3 de febrero de 1813.