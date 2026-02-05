Catamarca: Educación modifica la Agenda Escolar 2026 ante la ola de calor

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia anunció oficialmente una reestructuración en la Agenda Escolar 2026. Esta modificación, que afecta a los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior, se fundamenta en razones preventivas y transitorias vinculadas a las extremas condiciones climáticas y la necesidad de garantizar el estado óptimo de los edificios escolares antes del regreso de los estudiantes.

Según lo dispuesto por la cartera educativa, el cronograma de actividades para el mes de febrero se ejecutará de manera escalonada, priorizando en primera instancia el acondicionamiento edilicio y la organización administrativa.

Cronograma de reintegro institucional

El nuevo esquema de presencialidad para el personal del sistema educativo se ha fijado bajo las siguientes fechas clave:

05 de febrero: Reintegro del Personal de Servicios Generales. Su función principal será el acondicionamiento, desinfección e higiene profunda de las instalaciones en todos los niveles.

09 de febrero: Retorno de los Equipos de Gestión y Conducción. Directivos, secretarios y personal administrativo deberán presentarse en sus respectivos establecimientos para iniciar la planificación institucional y administrativa.

18 de febrero: Reintegro del Personal Docente, auxiliares y gabinetes técnicos. A partir de esta fecha, se dará inicio a las reuniones de personal y a las instancias de apoyo pedagógico.

Detalles por niveles educativos

Nivel Inicial y Primario En el Nivel Inicial, tras el retorno docente el 18 de febrero, se procederá a realizar las inscripciones los días 19 y 20, con especial énfasis en el control del calendario de vacunación. Por su parte, el Nivel Primario iniciará del 18 al 24 de febrero el período de Acompañamiento e Intensificación Pedagógica para alumnos que requieran reforzar contenidos para garantizar su continuidad escolar.

Nivel Secundario El nivel medio afronta una agenda cargada de trámites administrativos y académicos. Además del reintegro escalonado, se destaca:

10 al 13 de febrero: Inscripción para exámenes de materias pendientes, previas y libres.

18 al 24 de febrero: Instancia de Acompañamiento e Intensificación Pedagógica (ICAIP) para alumnos regulares.

23 al 27 de febrero: Inscripciones generales para el Ciclo Lectivo 2026.

25 al 27 de febrero: Mesas de examen con tribunal para materias previas y terminalidad.

Nivel Superior Para los Institutos de Educación Superior (IES), el cronograma establece que el 23 de febrero iniciará el primer turno ordinario de exámenes finales, el cual se extenderá hasta el 06 de marzo.