Resultado de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 2 9 1 7 6

El número 03 en el mundo de los sueños es San Cono.

San Cono es tradicionalmente asociado a la suerte inesperada, los juegos de azar y los pedidos cumplidos. En la simbología popular, representa la esperanza, la fe y la posibilidad de que algo bueno llegue cuando menos se lo espera. Soñar con este número suele interpretarse como un augurio favorable, especialmente ligado a la fortuna y a los deseos personales.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.