Resultado de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº 2 9 1 7 6
- 0503
- 5812
- 3643
- 1694
- 6438
- 0461
- 4667
- 7818
- 6350
- 3379
- 5359
- 9557
- 7483
- 4497
- 1071
- 9353
- 1810
- 8707
- 1643
- 9535
El número 03 en el mundo de los sueños es San Cono.
San Cono es tradicionalmente asociado a la suerte inesperada, los juegos de azar y los pedidos cumplidos. En la simbología popular, representa la esperanza, la fe y la posibilidad de que algo bueno llegue cuando menos se lo espera. Soñar con este número suele interpretarse como un augurio favorable, especialmente ligado a la fortuna y a los deseos personales.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.