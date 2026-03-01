Docentes rechazaron la oferta de la Provincia y confirman el paro en Catamarca

El comienzo del ciclo lectivo 2026 en Catamarca estará atravesado por un escenario de conflicto. La docencia provincial iniciará el calendario escolar con 48 horas de paro, luego de que la mayoría de los gremios rechazara la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo. La medida había sido anticipada por la Intersindical Docente y se concretará tras la consulta a las bases.

El descontento se consolidó pese a que el Gobierno acercó una oferta que incluyó una actualización bimestral por inflación y un incremento del salario mínimo. Sin embargo, los distintos sectores sindicales consideraron insuficiente la propuesta y avanzaron con la medida de fuerza, tensando el diálogo con la Provincia.

La propuesta salarial en detalle

La oferta oficial contemplaba una serie de puntos técnicos orientados a recomponer ingresos y establecer mecanismos de actualización. Entre los aspectos centrales se incluían:

Actualización bimestral por inflación del punto índice docente y la función jerárquica, conforme al IPC a partir de enero de 2026.

Incremento del salario mínimo a 800.000 pesos por cargo desde marzo, con actualización de ese valor en julio.

Bono extraordinario de 80.000 pesos.

Pese a estos componentes, la propuesta "superadora", presentada sobre el final de la semana, no logró el respaldo mayoritario de la docencia. Ni siquiera el bono extraordinario de $80 mil alcanzó para revertir el rechazo.

El posicionamiento de los gremios

Tras la consulta a las bases, dos de los tres gremios que integran la Intersindical Docente formalizaron el rechazo.

Desde SIDCA, que nuclea a la docencia municipal, se reafirmó la decisión adoptada por sus afiliados. "Desde SIDCA reafirmamos el mandato de las bases y la defensa de los derechos de la docencia", indicaron al confirmar la negativa. Por su parte, SADOP también informó que sus bases rechazaron la oferta salarial del Ejecutivo provincial.

En el caso de ATECA, el gremio mayoritario en Catamarca, se mantiene un compás de espera. Según fuentes consultadas por La Unión, el resultado de la consulta se dará a conocer después del paro de este lunes.

A estos posicionamientos se suman UDA y SUTECA, cuyos afiliados también se pronunciaron por el rechazo. De esta manera, de los cinco gremios docentes convocados a las paritarias salariales, cuatro ya dijeron que no, consolidando una mayoría que deja sin aval la propuesta oficial.

La Intersindical y el pedido inicial

Cabe recordar que ATECa, SADOP y SIDCa, en su calidad de integrantes de la Intersindical Docente, habían solicitado previamente un aumento del 30% en los haberes y una actualización del complemento por transporte.

La distancia entre ese reclamo y la oferta presentada por la Provincia se tradujo en malestar creciente. El rechazo al ofrecimiento anterior y luego al que fue presentado como superador terminó de gestar el clima de conflicto que ahora se materializa en el paro.

48 horas sin clases

La medida de fuerza coincidirá plenamente con el inicio del ciclo lectivo 2026. Este lunes no habrá clases en Catamarca, ya que todos los gremios se adhieren a la medida nacional dispuesta por CTERA.

El martes tampoco habrá actividad áulica, pero en este caso por la medida de alcance provincial definida en el marco del conflicto salarial. Así, se cumplirán 48 horas consecutivas de paro, marcando un inicio de clases atravesado por la protesta.

Diálogo en tensión

Con la mayoría de los gremios rechazando la propuesta, el diálogo con la Provincia entra en una fase de tensión. Las partes volverán a reunirse el miércoles, instancia en la que el Ejecutivo deberá definir cómo responde ante el rechazo mayoritario o si presenta una nueva oferta que acerque posiciones.

El escenario deja en evidencia un conflicto abierto en el inicio del ciclo lectivo 2026. La negativa de cuatro de los cinco gremios convocados a paritarias salariales, el anuncio de 48 horas de paro y la expectativa por la definición de ATECA configuran un panorama complejo, con impacto directo en el normal desarrollo de las clases en toda la provincia.