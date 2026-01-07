  • Dólar
  • BNA $1435 ~ $1485
  • BLUE $1495 ~ $1515
  • TURISTA $1865.5 ~ $1865.5

22 C ° ST 22.45 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Miércoles 07 de Enero 2026

-

7 Enero de 2026 11.45

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29162

1- 6641

2- 1854

3- 8497

4- 7007

5- 4862

6- 4251

7- 8327

8- 9152

9- 9722

10- 4357

11- 9312

12- 1332

13-9686

14- 0249

15- 0054

16-6876

17-2742

18- 5229

19- 5270

20- 6125

 

El 41 en el mundo de los sueño es El Cuchillo


 

 

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también