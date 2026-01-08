  • Dólar
Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Jueves 8 de Enero 2026.

8 Enero de 2026 11.45

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29167

1- 3311

2- 6925

3- 8112

4- 9043

5- 4700

6- 4082

7- 8186

8- 7039

9- 0316

10- 3392

11- 7931

12- 2580

13- 5364

14- 3988

15- 3461

16- 5809

17- 2601

18- 3094

19- 3584

20- 5529

El 11 en el mundo de los sueño es El Palito


 

 

