Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29167
1- 3311
2- 6925
3- 8112
4- 9043
5- 4700
6- 4082
7- 8186
8- 7039
9- 0316
10- 3392
11- 7931
12- 2580
13- 5364
14- 3988
15- 3461
16- 5809
17- 2601
18- 3094
19- 3584
20- 5529
El 11 en el mundo de los sueño es El Palito
25 C ° ST 25.24 °
8 Enero de 2026 11.45
