Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29167

1- 3311

2- 6925

3- 8112

4- 9043

5- 4700

6- 4082

7- 8186

8- 7039

9- 0316

10- 3392

11- 7931

12- 2580

13- 5364

14- 3988

15- 3461

16- 5809

17- 2601

18- 3094

19- 3584

20- 5529

El 11 en el mundo de los sueño es El Palito



