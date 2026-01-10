Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo matutino nº
- 1748
- 8638
- 4942
- 0200
- 6359
- 2231
- 3883
- 4694
- 0512
- 4481
- 8464
- 6798
- 2916
- 9501
- 9211
- 3370
- 0231
- 7735
- 3207
- 3641
El número 48 en el mundo de los sueños es el muerto que habla.
Este número se asocia a mensajes del pasado, advertencias y verdades que salen a la luz. En la simbología popular, el "muerto que habla" representa algo que se creía terminado pero vuelve a manifestarse, ya sea un recuerdo, una situación pendiente o una revelación importante. Soñar con este número suele interpretarse como una señal de atención: escuchar, interpretar y no ignorar lo que reaparece.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias