Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº

1748

8638

4942

0200

6359

2231

3883

4694

0512

4481

8464

6798

2916

9501

9211

3370

0231

7735

3207

3641

El número 48 en el mundo de los sueños es el muerto que habla.

Este número se asocia a mensajes del pasado, advertencias y verdades que salen a la luz. En la simbología popular, el "muerto que habla" representa algo que se creía terminado pero vuelve a manifestarse, ya sea un recuerdo, una situación pendiente o una revelación importante. Soñar con este número suele interpretarse como una señal de atención: escuchar, interpretar y no ignorar lo que reaparece.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias