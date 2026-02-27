Los policías de Catamarca llegaron a un acuerdo salarial con el Gobierno provincial

Luego de una jornada de tensión en las afueras de Casa de Gobierno, las autoridades del Ejecutivo provincial y la Jefatura de Policía de Catamarca dispusieron una mejora salarial destinada a todo el personal de las fuerzas de seguridad.

La decisión se formalizó tras un encuentro en el que participaron los principales referentes del área gubernamental vinculada a seguridad, trabajo y finanzas, consolidando una instancia de negociación que culminó con definiciones concretas en materia de ingresos y actualización salarial.

En ese marco, se estableció un nuevo salario mínimo neto ley para el personal del Escalafón Seguridad, fijando parámetros que comenzarán a regir a partir de 2026. La medida impactará de manera directa en los haberes del conjunto de los efectivos comprendidos en dicho escalafón.

Nuevo salario mínimo: cifras y cronograma

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la determinación de un piso salarial claramente definido en dos tramos:

$1.200.000 a partir de la liquidación de haberes correspondiente a marzo de 2026.

$1.400.000 a partir de la liquidación de haberes correspondiente a julio de 2026.

Estas cifras configuran un esquema progresivo que eleva el ingreso mínimo neto ley del personal de seguridad en el transcurso del año 2026, estableciendo un horizonte salarial concreto y calendarizado.

El carácter de "neto ley" implica que se trata del ingreso efectivo que percibirá el agente, constituyéndose en un parámetro central para la estructura salarial del sector.

Actualización automática por IPC: mecanismo bimestral y acumulativo

Además del nuevo piso salarial, el acuerdo incorpora un mecanismo de actualización automática del punto índice, que comenzará a aplicarse desde enero de 2026.

Se definió que el punto índice se actualizará de manera:

Bimestral

Acumulativa

Conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nivel General publicado por INDEC

El cronograma de aplicación quedó establecido del siguiente modo:

Marzo 2026, con los índices de enero y febrero.

Mayo 2026, con los índices de marzo y abril.

Julio 2026, con los índices de mayo y junio.

Septiembre 2026, con los índices de julio y agosto.

Noviembre 2026, con los índices de septiembre y octubre.

Enero 2027, con los índices de noviembre y diciembre de 2026.

Este esquema establece una dinámica previsible y sistemática de actualización, vinculando directamente la evolución salarial con el comportamiento del IPC Nivel General publicado por INDEC. La modalidad acumulativa implica que cada actualización incorporará los incrementos correspondientes al bimestre previo, integrándolos a la base de cálculo siguiente.

Proyecto para el personal retirado

Durante la reunión también se abordó la situación del personal retirado. Las partes se comprometieron a trabajar en un proyecto que permita que el personal retirado pueda, de manera voluntaria, brindar un servicio adicional específico.

La iniciativa abre la puerta a la articulación de un esquema que contemple la experiencia del personal ya retirado, bajo una modalidad voluntaria y orientada a funciones adicionales determinadas. El compromiso asumido implica la elaboración y desarrollo de un proyecto concreto en esta materia.