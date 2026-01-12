  • Dólar
Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Lunes 12 de Enero 2026

12 Enero de 2026 11.45

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29182

1- 3689

2- 8481

3- 7569

4- 7774

5- 8133

6- 2761

7- 4929

8- 4096

9- 3394

10- 8601

11- 8520

12- 2719

13- 0076

14- 1330

15- 7879

16- 8621

17- 7352

18- 4374

19- 1121

20- 4413

El 89 en el mundo de los sueños es La Rata


 

