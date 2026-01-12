Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29182
1- 3689
2- 8481
3- 7569
4- 7774
5- 8133
6- 2761
7- 4929
8- 4096
9- 3394
10- 8601
11- 8520
12- 2719
13- 0076
14- 1330
15- 7879
16- 8621
17- 7352
18- 4374
19- 1121
20- 4413
El 89 en el mundo de los sueños es La Rata
32 C ° ST 32.51 °
12 Enero de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29182
1- 3689
2- 8481
3- 7569
4- 7774
5- 8133
6- 2761
7- 4929
8- 4096
9- 3394
10- 8601
11- 8520
12- 2719
13- 0076
14- 1330
15- 7879
16- 8621
17- 7352
18- 4374
19- 1121
20- 4413
El 89 en el mundo de los sueños es La Rata