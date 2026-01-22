Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29227
1- 4252
2- 4221
3- 4459
4- 9568
5- 6981
6- 6177
7- 5585
8- 3530
9- 2732
10- 6817
11- 8016
12- 0251
13- 8740
14- 4075
15- 1208
16- 4726
17- 8228
18- 5548
19- 4793
20- 6533
El 52 en el mundo de los sueños es La Madre
30 C ° ST 32.43 °
22 Enero de 2026 11.45
