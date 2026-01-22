  • Dólar
Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Jueves 22 de Enero 2026

22 Enero de 2026 11.45

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29227

1- 4252

2- 4221

3- 4459

4- 9568

5- 6981

6- 6177

7- 5585

8- 3530

9- 2732

10- 6817

11- 8016

12- 0251

13- 8740

14- 4075

15- 1208

16- 4726

17- 8228

18- 5548

19- 4793

20- 6533

 

El 52 en el mundo de los sueños es La Madre


 

 

